Juan Cervantes Pérez: investigación en pro del medio ambiente

Xalapa, 1 May 17.- Doctor en geografía, director y miembro fundador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana (UV), Juan Cervantes Pérez dirige sus investigaciones científicas al estudio de los impactos locales y regionales del cambio global, así como la hidrología y la bioclimatología.

Cervantes Pérez supo lo que quería estudiar desde que estaba en la secundaria cuando llegó a sus manos un tríptico de la máxima casa de estudios veracruzana con información detallada sobre la oferta académica de la licenciatura en ciencias atmosféricas.

“Cuando leí ese folleto quedé fascinado, en él se explicaban técnicas para aprovechar la energía eólica y solar, cómo aplicar ese conocimiento en beneficio de terceros. Justo eso captó mi intención, llevar lo aprendido a campo”.

Elaborando su tesis de licenciatura, el científico nacido en la ciudad de Xalapa pudo profundizar en un tema que posteriormente atrajo toda su energía: los cambios atmosféricos y el impacto que tienen las actividades humanas sobre estos.

“Quería saber más acerca del efecto del clima sobre los seres vivos y la interacción de las plantas con la atmósfera a nivel regional y local, por lo que decidí continuar con mis estudios de posgrado”.

Concluyendo sus estudios de maestría en ciencias en ecología y ciencias ambientales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una investigación sobre las enfermedades respiratorias ocasionadas por la contaminación atmosférica, el siguiente paso en la carrera de Juan Cervantes Pérez fue realizar un doctorado en geografía, nuevamente en la UNAM.

“El daño más grande que generamos sobre la atmósfera es cuando nos agrupamos en núcleos urbanos puesto que las grandes ciudades son una enorme fuente de polución. La investigación que inicié durante el doctorado estuvo encaminada a estudiar el impacto en el uso del suelo, en el bioclima humano de la Ciudad de México. El solo hecho de cambiar algo de nuestro entorno, como quitar un árbol, modifica radicalmente las condiciones en las que nos desarrollamos como personas”.

De acuerdo con el doctor en geografía, el cambio climático representa un verdadero problema para la humanidad, como lo demuestran los fenómenos meteorológicos que en los últimos meses han afectado diversos puntos del planeta en sitios insólitos y con intensidades sin precedentes.

“Hasta hace unos años, científicos de todo el mundo se mostraban escépticos ante una posible afectación en las condiciones de la atmósfera terrestre y calificaban de fatalistas a quienes hablaban del cambio climático y sus consecuencias, pero es una realidad que ya está aquí acechándonos y debemos tomar las medidas necesarias para contrarrestarlos, y quien nos proporciona esas herramientas es precisamente la investigación científica”.

Cambio climático

En su paso por la Universidad Veracruzana, Juan Cervantes Pérez ha dirigido las líneas de investigación sobre contaminación atmosférica, bioclimatología e hidrología, con el objetivo de insertar al estado de Veracruz en las redes internacionales de vigilancia y prevención ante fenómenos meteorológicos extremos y su posible intensificación por efecto del cambio climático.

“Se espera que los cambios que impacten al país, en particular al estado, sean muy fuertes, no solo es el cambio de la temperatura sino el cambio en el patrón de la precipitación. Veracruz es un estado por donde escurre casi una tercera parte del agua de territorio nacional; sin embargo, tenemos problemas de escasez de este recurso, esto implica que no hemos sido capaces de poner las medidas adecuadas para hacer un uso consciente del líquido vital”

La línea de estudio sobre hidrología tiene como objetivo generar conocimientos para el manejo integral del recurso agua.

Incluye el estudio de fenómenos relacionados con la calidad y cantidad del agua y las medidas de conservación de los ecosistemas en las cuencas naturales, lo que podrá permitir una óptima planeación en caso de catástrofes, tales como inundaciones y sequías, las cuales afectan potencialmente a la población, tanto a su infraestructura como su estilo de vida.

El director del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana explicó que actualmente existe un fuerte consenso científico que indica que el clima global se verá alterado significativamente los próximos años como resultado del aumento de concentraciones de gases con efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos, por lo que es necesario crear programas de concienciación de la mano con asociaciones civiles y dirigirlos a la comunidad con el fin de que intervengan en el cuidado y uso racional de nuestros recursos, así como tomar medidas para evaluar los altos índices de contaminación a nivel global. (Dioreleytte Valis)