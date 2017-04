Elsa Marcela Ramírez, estudiosa de la biofiltración

Aguascalientes, 27 Abr 17.- Elsa Marcela Ramírez López, profesora investigadora del Departamento de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), se ha dedicado desde hace 15 años a realizar estudios en cuestiones ambientales y sistemas de biofiltración.

nició su formación académica estudiando la licenciatura como ingeniera bioquímica en la UAA, donde realizó su tesis en producción de inoculantes para leguminosas, trabajó por un breve periodo para la industria agroalimentaria, en específico en el área de investigación, donde realizó trabajos relacionados con el desarrollo de formulaciones para las plantas y controles de calidad, ambas para campo e invernadero.

Al respecto, Ramírez López comentó en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt: “Después me fui a hacer la maestría en bioingeniería en el Cinvestav (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados), y posteriormente me fui a Francia a hacer mi doctorado en microbiología del agua, pero yo trabajé aire, porque mi tesis de maestría fue sobre tratamiento de emisiones gaseosas contaminantes con sistema de biofiltración”, comentó.

Inició estudios relacionados con biofiltración por casualidad: al cursar la maestría, su tutora, la doctora Mayra de la Torre Martínez, le pidió cambiar el tema de tesis, toda vez que al Cinvestav acababa de llegar un doctor proveniente de Bélgica, quien se especializaba en los sistemas de biofiltración.

“Entonces empecé a investigar y se me hizo muy interesante. Yo me ponía a trabajar, él me dio unas bases y yo ya me puse a investigar todo para desarrollar bien mi proyecto de la maestría, aquí en México trabajé la biofiltración con vaina de cacahuates, que me dio resultados excelentes”, apuntó.