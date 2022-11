Tras el anuncio de su separación, Shakira y Piqué tuvieron una negociación durante semanas por la custodia y manutención de sus hijos, Milan y Sasha, donde los famosos pusieron varias condiciones. No obstante, a principios de noviembre lograron un acuerdo que fue enviado al juzgado para que sea ratificado.

De acuerdo con el diario La Vanguardia, luego de una reunión definitiva de 12 horas la colombiana logró que el español cediera para que ella y los niños se muden a Miami, como ella quería. “Como medida de gracia, los niños pasarán en Barcelona las Navidades, pero en cuanto comience 2023, el futbolista les dirá hasta pronto”, informó el periódico.

Por su parte, las presentadoras del podcast Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, revelaron que el documento fue “encriptado” para evitar que los detalles salieran a la luz. Sin embargo, el portal Informalia del diario El Economista dio a conocer una cláusula del acuerdo que no se había revelado y que probablemente sea de las más importantes, pues condiciona la vida del exfutbolista para siempre.

Según los datos desvelados, todo indica que la cantante quiere tener a Gerard, y a su novia Clara Chía, lo más lejos posible, motivo por el que habría impuesto una cláusula prohibiéndole al exjugador vivir cerca de sus hijos. Pues tal como indicó el medio: “Shakira no lo va a perdonar nunca, le ha hecho muchísimo daño”.

“No puede fijar su residencia en Miami, es algo que se ha dejado firmado por petición expresa de la colombiana. Está por contrato”, asegura el medio que además desmiente que Piqué esté buscando trabajo en Florida, además de indicar que Gerard podrá estar con sus hijos diez días al mes.

“Eso no va a pasar. No va a fichar por el Inter de Miami. Es cierto, que el director técnico es íntimo amigo suyo porque estuvo en el Barça, pero la intención del exfutbolista no es estar allí más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones. Además, Shakira no quiere que se instale allí y se lo pidió en la reunión”, señaló el sitio de noticias.

Y añadió: “A pesar de lo que se ha publicado, Piqué no está buscando trabajo en aquel país para que le concedieran la tarjeta de residencia y poder trasladarse a vivir allí. Una cosa es que esté buscando una casa para que cuando vaya por vacaciones y a pasar los días que le corresponde estar con sus hijos, estén en un hogar propio en lugar de una casa alquilada o un hotel, y otra cosa es que él se vaya a vivir a aquella casa. Eso no puede ser”.

Cabe agregar que entre los detalles del acuerdo entre Shakira y Piqué que se han revelado se encuentran que la colombiana tendrá la custodia de los menores, pero que los gastos económicos correrán por partes iguales para ambos padres.

De la misma manera, Shak se mudará cuando ella quiera para Miami, sin tener que pedir autorización al también empresario. Además, se acordó que los menores pasen las tres vacaciones existentes en Estados Unidos y que la Navidad estén con su padre en España.