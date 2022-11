Frustrado el comercio local con el Buen Fin en San Juan del Río

San Juan del Río, 28 diciembre 2022.- Como cada año, la realización de la campaña de ventas denominada ‘Buen Fin’, es con la intención de apoyar al comercio con ventas y beneficiar a los ciudadanos con grandes descuentos.

Se trata de un evento que se hace para fomentar el comercio en México, sin embargo, esta estrategia resulta ser conveniente solo para las grandes cadenas comerciales, no para el comercio local en San Juan del Río, o al menos así lo expuso Vicente Gaytán Fonseca, Presidente de este sector en el Centro Histórico.

“A nosotros nos afecta mucho el Buen fin, no nos ayuda en nada y me refiero al centro, por que por ejemplo, una mueblería en Avenida Juárez no podría competir con grandes empresas como Sam´s Club o Liverpool”, indicó.

Dijo que no pueden vender sus productos de una manera en la que compitan y les compren más, entonces, los comerciantes como cada año siguen pensando que el buen fin no le favorece al comercio local, por lo que diseñar alternativas de competencia.

El buen fin 2022, fue una de muchos problemas que han entorpecido al comercio local, ejemplo de ello es la inflación acumulada del 6.8% en lo que va del año, obligándoles a aumentar el precio de venta.

Por otro lado esta el emprendimiento de negocios desde el hogar y a través de redes sociales, obligado por la pandemia, el desempleo y los salarios deficientes, además de la mala difusión del consumo local que es otra de las variantes de este problema.

Pese a esto, según explicó el representante del comercio del centro histórico, se está trabajando con la Secretaría de Desarrollo Económico y el Secretario de Gobierno Diego Cabrera, un programa para beneficio del desarrollo del comercio, como la organización de eventos y facilidades para los comerciantes locales y ambulantes del Centro de la Ciudad.