Luego de que el año pasado Lisset reveló que Lisardo Guarinos no se hacía responsable económicamente de María, hija que tienen en común, ahora la artista sorprendió al contar que tomó la decisión de enviar a vivir a la pequeña con su padre.

Durante la charla que sostuvo con el exMercurio Dany Merlo para el programa Mi Mejor Error en su canal de YouTube, la intérprete de “Nada personal” habló de su vida familiar, momento en que realizó la confesión.

“Yo decidí en esta ocasión ‘María te vas a ir a vivir con tu papá después de sexto. Primero de secundaria te vas a ir a vivir con tu papá, el Señor Lisardo’’”, dijo la cantante.

Sin revelar la situación que detonó este fallo, la artista aprovechó el momento para aclarar que mantiene una buena relación con su expareja.

“Me llevó extraordinariamente bien. Y yo la última pelea fue ‘no nos vamos a volver a pelear, somos familia, tú eres el papá que yo elegí’, o sea, siempre hacerse responsable de lo que uno eligió. ‘Yo elegí, te voy a ver toda la vida, vamos a cuidar el corazón de esta niña que es lo más importante, no me voy a pelear contigo. Somos familia’. Punto, ok”, explicó Lisset.

Al respecto de lo que les dijo a ambos sobre esta disposición, la famosa manifestó: “Tú vas a hacerla de papá, tú vas a valorar a la mamá, no se me busqué, gracias, y eso hice en este año, apenas hace como dos meses”.

Posteriormente, la cantante aseguró que no se arrepiente de esta acción. “Muy bien, (estoy) con una paz, te mentiría si digo ‘¡ay, la extraño!’… Yo creo que muchas mujeres no se atreven a hacer eso. ‘¡Ay que padre que lo hiciste, no sabes lo que me hubiera gustado haberlo hecho!’, ¿sabes cuántas veces me lo han dicho en este par de meses?, ya muchas mamás”, comentó.

Por último, Lisset refutó los señalamientos que puedan surgir en su contra debido a que no vive con su hija, subrayando que tanto ella como Lisardo tienen los mismos derechos y obligaciones sobre María.

“No es abandono. No te sabes la historia de entrada. Está con el papá, a ver ¿cuál es la diferencia?, es igual […] en mi mundo es igual, así que ya estuvo muchos años con la mamá, le toca estar con su papá, porque lo tiene vivo y coleando”, destacó.