San Juan del Río, 24 noviembre 2022.- Sociedad civil que reside en Loma Alta, condominio ubicado en la zona oriente de San Juan del Río, ha denunciado por redes sociales múltiples intentos de robo a casas habitación en esa colonia.

Sin embargo, refieren que las autoridades en materia de seguridad no han podido proceder ante la falta de denuncias formales.

“Lamentablemente hay vecinos que se dedican a delinquir, el problema es que no los hemos agarrado en los hechos para que la Fiscalía los procese”, se quejaron vecinos.

El presidente de colonos de Loma Alta, Pablo Francisco Salas Cruz, explicó que en lo que va del mes de noviembre se registró entre los grupos de WhatsApp de los vecinos un robo a una casa habitación.

Aseguró que en Facebook es común encontrar denuncias sobre supuestos robos, pero no se han podido atender, porque las personas desisten a levantar un reporte ante las dependencias de seguridad, sobre todo por temor a las represalias.

“Como presidente de colonos nos reunimos cada 3 o 4 meses con el secretario de seguridad, las últimas estadísticas que nos proporcionaron corresponden a un 19% de denuncias realizadas por llamada en los últimos 3 meses”, aseveró Salas Cruz.

Señaló que la policía ha mostrado una buena respuesta la mayoría de las veces que se les solicita, y que tardan alrededor de 13 minutos en llegar al lugar de los hechos.

“Los vecinos no hacen sus denuncias, al no hacer eso, es como si no hubiera pasado nada, en redes sociales dirán que les robaron, pero no hay algo tangible que los respalde”, concluyó.