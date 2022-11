Pago de aguinaldos demanda mayor seguridad en San Juan del Río

San Juan del Río, 23 noviembre 2022.- La llegada de pago de utilidades en las empresas se avecina, así como el movimiento financiero en bancos y establecimientos, por lo que se requiere mayor presencia policial en las calles.

En el municipio de San Juan del Río, las autoridades no han anunciado algún tipo de operativo para garantizar la seguridad de los ciudadanos, que si bien ya es poco el manejo de los recursos en efectivo, se requiere mayor presencia policial, principalmente en zonas de bancos y cajeros.

De acuerdo a los propios trabajadores de empresas en San Juan del Río, están por recibir sus prestaciones de fin de año, por lo que requiere más vigilancia policíaca en las calles.

Mientras que el comercio establecido, también refiere que aunado al esfuerzo que hacen para contribuir con la seguridad de sus negocios, con la instalación de cámaras de videovigilancia, también es necesario que las autoridades refuercen los patrullajes.

Durante la última semana de noviembre y la primera quincena de diciembre, los trabajadores de la industria recibirán su aguinaldo y prestaciones de ley, por lo que habrá mayor movimiento de efectivo en las calles, lo que demanda ya los operativos policíacos para estas fechas.

Cada año, las corporaciones policiales se coordinan para reforzar la vigilancia y alertan de medidas de prevención para realizar retiros y sacar dinero de los cajeros.

De ahí que se recomienda evitar el uso de efectivo y realizar pago a través de transferencias bancarias; si va a sacar dinero de un cajero, vaya acompañado, no aborde taxis que no estén perfectamente identificables, no comparta su clave de cuentas o tarjetas bancarias, y evite hacer retiros en lugares apartados.