Shakira y Thalía son dos artistas de talla internacional que recientemente coincidieron en el lanzamiento de nuevos sencillos; sin embargo, en las últimas horas se ha desatado una nueva controversia entre ambas.

De acuerdo con el diario Clarín, una tiktoker habría hablado con Thalía y sus palabras fueron arrolladoras contra la ex de Gerard Piqué.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, según dijo la esposa de Tommy Mottola.

Ante la ola de especulaciones y dichos sobre esta situación, la mexicana rompió el silencio a través de un comunicado emitido por su agencia de representación:

“Acoustyle Communications, agencia de relaciones públicas, quiere mediante este comunicado desmentir formalmente información de ciertos medios de comunicación a nivel internacional, debido a que está replicando sobre la base de unas supuestas declaraciones hechas por nuestra clienta, la Sra. Thalía Sodi, en referencia a la cantante colombiana Shakira en un apoyo de transmisión en vivo.

Confirmamos que nuestro cliente no ha transmitido en vivo por la plataforma desde el 22 de febrero y mucho menos ha dado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad desde hace años.

Thalía siempre se ha caracterizado por ser una persona con mucha luz positiva. Estas declaraciones no concuerdan con su forma de ser. Esta desinformación proviene de un canal de YouTube que utilizó este medio para difundir un rumor totalmente falso y sin fundamento alguno, del que lamentablemente algunos medios han hecho eco. Esperamos que todos ustedes quieran repetir esta información, para rectificarla”.

Finalmente, y luego de la ola de reacciones que tuvieron las presuntas declaraciones de la hermana menor de Laura Zapata, hasta el momento Shakira no se ha pronunciado sobre el tema.