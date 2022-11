Ciudad de México, 10 nov (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, propuso este jueves a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico), como candidato para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Estamos proponiendo a Gerardo Esquivel porque es un buen economista, doctor en economía, graduado en Harvard, subgobernador del Banco de México, una gente honesta”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

La candidatura de Esquivel, cercano a López Obrador desde su campaña presidencial, se anuncia después de que Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), retiró sus aspiraciones este miércoles.

El presidente había propuesto en septiembre pasado a Bárcena, actual embajadora de México en Chile, tras la destitución del ya extitular del organismo, el estadounidense Mauricio Claver-Carone, por mantener relaciones íntimas con una subordinada.

Pero Bárcena declinó porque su esposo está enfermo, según López Obrador.

“Él anda mal de salud y ella decidió no participar. Sí la habíamos propuesto para eso, pero ella nos envió una carta pidiéndonos que comprendiéramos su situación y la abrazamos y deseamos que su esposo se recupere”, manifestó.

Esquivel afrontará al brasileño Ilan Goldfajn, exgobernador del banco central y actual director del departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), y al chileno Nicolás Eyzaguirre, exfuncionario del FMI.

Aún así, López Obrador confió en su propuesta, al argumentar que México “tiene una de las mejores economías de América, con más estabilidad, con más potencial de crecimiento, con más cercanía con Canadá y con Estados Unidos, y también con muy buenas relaciones con los países de América Latina y el Caribe”.

“Tenemos posibilidad de que esa candidatura prospere y triunfe Gerardo. Nosotros lo apoyamos, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es el encargado de ayudar en la promoción de esta candidatura”, sostuvo.

Para la elección a la presidencia del organismo, el candidato debe obtener una mayoría del poder de voto de los países miembros, que varía según la cantidad de acciones que posee cada integrante del capital ordinario del BID.

Estados Unidos tiene la mayor capacidad de voto, un 30 %, seguido de Argentina y Brasil con un 11,3 %, respectivamente, y México, con el 7,2 %.

“Sí importa que México tenga esta representación, creo que ayuda a otros países, no es solo para nuestro país, nosotros no hemos solicitado ningún crédito al BID. O sea, no es para tener crédito nosotros, nosotros no queremos endeudar al país”, concluyó el presidente.