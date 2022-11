Querétaro, 9 noviembre 2022.- El secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Arturo Molina Zamora, reveló que en la creación del Padrón de Empresas Boleteras y Promotoras de Eventos y Espectáculos, que se estableció en el nuevo reglamento en la materia, se han inscrito ya 30 empresas.

El funcionario resaltó que se mantiene el diálogo y la socialización del nuevo Reglamento de Espectáculos y Protección Civil, para reforzar el esquema de trabajo coordinado que garantice la seguridad y la certeza jurídica de los asistentes.

“Vamos prácticamente al 80 por ciento de trabajo con ellos. Hemos estado realizando un trabajo de cercanía, de socialización del reglamento. Hoy ya tenemos en este padrón de 30 empresas que son las que están acreditadas para poder realizar eventos, con quienes tenemos mucha comunicación, para hacer reuniones operativas previas”, argumentó.

El secretario recordó que ninguna empresa que no esté registrada no podría solicitar la autorización en la realización de los eventos, si no se encuentra inscrita en dicho padrón.

En otro orden de ideas, luego de los hechos donde dos hombres murieron víctimas de un ataque armado a las afueras del centro nocturno “El Rey” en el mes de septiembre, Arturo Molina indicó que se tiene registrado que se mantiene cerrado el establecimiento.

“El lugar donde se suscitaron los hechos no ha abierto desde que sucedió. No es que se haya clausurado, sino que no se ha abierto el lugar, y no tenemos ninguna noticia de que al momento esté funcionando”, comentó.

Derivado de ello, dijo Molina Zamora, el municipio no ha podido entrar a este espacio para realizar las revisiones correspondientes de cumplimiento de los reglamentos municipales, como las medidas de protección civil o la licencia de funcionamiento.

“El lugar está cerrado, nosotros no podemos hacer ninguna intervención. No podemos hacer de oficio ingresar a una propiedad privada a revisar. Estamos esperando a que en todo caso se abra el lugar, para poderlo revisar”, concluyó.