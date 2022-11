Banda MS admite que realizó conciertos privados para el narcotráfico

México, 8 noviembre (Notistarz).- La agrupación mexicana Banda MS, una de las más importantes dentro del regional mexicano, reveló que en su trayectoria han aceptado tocar en todo tipo de escenarios e incluso para fiestas privadas para el narcotráfico.

Durante una entrevista para el programa de Yordi Rosado en YouTube, Walos Silva, uno de los vocalistas de la agrupación, habló sobre cómo es un tema tabú para casi todos los exponentes del género y cómo fue su acercamiento a este sector.

“Se volvió como un tema tabú, pero siendo sinceros la Banda MS cuando empezó, iniciamos en un tiempo donde proliferaba mucho la cultura del narco. El decirte que nunca tocamos en una fiesta de esas sería mentirte”, expresó el cantante durante la charla.

“Muchas veces tocamos en fiestas que ni siquiera sabíamos que era para gente ‘de esa’, simplemente que estabas ahí y de repente escuchabas al siguiente día: ‘no viste que en esa fiesta estaba fulano de tal’, ‘ah, no, ni lo conozco’”, indicó. La Banda MS se fundó en 2003 y está liderada por Sergio Lizárraga.

“A veces ni te dabas cuenta, por lo que es ‘ilógico decirte que no tocamos nunca’… ¿Cómo te niegas?”, explicó el cantante. En la plática también estuvieron el vocalista Alan Ramírez y Sergio Lizárraga e indicaron que llegaron a sentir temor por si en algún evento o fiesta se desatara algún conflicto armado.

“Vamos a un antro y me dicen ‘ey, te habla el jefe’ y yo ‘¿cuál jefe?’ Me ha tocado quien me saluda y me dice ‘Si te tomas un trago con el morro que está allá dice que te regalan un carro o equis cosa’, y le digo ‘No me regale nada, todo bien’… Tienes que aprender a no ofender a la persona, a no hacer un desaire, pero tampoco comprometerte”, reveló Walo Silvas.