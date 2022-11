Washington, 5 nov (EFE).- El cocinero español José Andrés se ha convertido, gracias a su labor humanitaria, en uno de los protagonistas de la exposición “Retrato de una nación: homenajeados en 2022” con la que el Instituto Smithsonian de Washington reconoce a las personalidades más destacadas de la vida política, cultural, social y deportiva de Estados Unidos.

La muestra estrenará el 10 de noviembre la pintura al óleo sobre lienzo de Kadir Nelson “José Andrés and the Olla de Barro that Feeds the World”, que retrata al reconocido empresario culinario en su labor humanitaria a través de su ONG World Central Kitchen (WCK), con la que alimenta a los damnificados por catástrofes naturales o guerras como la de Ucrania.

Esta obra le representa agarrando una olla de barro con un guiso, sumergido hasta las pantorrillas en agua y rodeado de todos los productores y colaboradores que le ayudan en su empeño de alimentar a quienes más lo necesitan en situaciones críticas.

“Me siento muy honrado de que vaya colgar (el retrato) esta prestigiosa institución, que ha sido una fuente de inspiración para mí en Washington durante años”, ha agradecido en su cuenta de Instagram quien también recibió el Premio Princesa de Asturias a la Concordia por su labor humanitaria en auxilio de damnificados por huracanes, terremotos, volcanes, la pandemia de la covid e incluso la guerra de Rusia contra Ucrania.

La Galería Nacional de Retratos del Smithsonian presenta con esta exposición un homenaje a José Andrés, Clive Davis, Ava DuVernay, Marian Wright Edelman, Anthony S. Fauci, MD, Serena Williams y Venus Williams a través de seis obras recién encargadas y una fotografía, cada una de un artista contemporáneo muy aclamado, indica la institución en una nota.

“Desde 2001, el museo ha coleccionado retratos de modelos vivos y continúa expandiendo su trabajo con artistas contemporáneos. Somos increíblemente afortunados de que estos artistas hayan aceptado trabajar con el museo para contribuir a la historia visual de nuestra nación mientras celebran los homenajeados del Retrato de una nación de este año”, ha afirmado la responsable de exposiciones del centro, Rhea L. Combs.

Las obras recién adquiridas contribuyen a la colección de la Galería Nacional de Retratos de más de 23.000 objetos y su historial de colaboración con artistas contemporáneos.

Establecidos en 2015, los Premios Retrato de una Nación honran a personas extraordinarias que han realizado contribuciones transformadoras a los Estados Unidos y su gente en todos los campos de actividad.

Los homenajeados de 2022 recibirán sus premios en la gala Retrato de una nación el 12 de noviembre.