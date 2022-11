Thalía es una de las artistas mexicanas que ha logrado gran fama internacional gracias a su talento en la actuación y la música, aunque desde hace varios años se alejó del mundo de las telenovelas para enfocarse en su faceta de cantante, así como en su vida personal.

Durante la promoción de su más reciente sencillo Psycho B**ch, la intérprete fue cuestionada por la posibilidad de volver a los melodramas; sin embargo, la artista dejó claro que por ahora este punto no está dentro de sus planes.

“Me quedo con la dulzura y la libertad de Marimar, pero con la picardía y el barrio de María la del barrio”, explicó Thalía durante la charla que sostuvo con Karla Díaz para el programa Pinky Promise.

Precisamente al hablar de los melodramas que protagonizó, la cantante no pudo escapar a la pregunta sobre quién besa mejor, con respecto a Fernando Carrillo y Colunga, por lo que un tanto nerviosa contestó: “No, una dama no tiene memoria, es que no tuve un mejor. ¿Dónde están las cositas esas?… ¡ay, cariño!, es que ni uno ni el otro”.

Previo a este comprometedor momento, Thalía se sinceró sobre las cosas que la enojan. “Yo sí soy muy psycho, si estoy muy cañona, a veces me tengo que super controlar y respirar y ya sabes, porque sí de pronto me detonan varias cosas, tipo la impuntualidad no la tolero, que me desorganicen las cosas, aun en mi desorden tengo un orden, de pronto que alguien mueva algo, no me gusta. No me gusta de pronto saber la verdad del 1 al 10 y en la cara te están diciendo una mentira, cuando tú te sabes totalmente el libreto”.

De la misma manera, al hablar de las cosas que son indispensables en su bolsa de mano, la esposa de Tommy Mottola presumió que en su bolsa Luis Vuitton en colores pastel que, de acuerdo con una página de ventas por internet, cuesta alrededor de 61 mil 808 pesos (poco más de 3 mil 100 dólares), lleva: “su perfume, luz para fotos, un tripie, gorra, la plancha de cabello y un osito de peluche”.