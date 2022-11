El futbolista Gerard Piqué, de 35 años, anunció a través de un vídeo que el partido que el Barcelona jugará contra el Almería en el Camp Nou este próximo sábado, será el último que dispute como profesional.

Luego de varios meses de altibajos y protagonizar diversas portadas de revistas de espectáculos y deportivas, las primeras por su ruptura con Shakira y las segundas por la situación que vive el Barcelona tras su eliminación de la Champions League, el jugador manifestó su deseo de abandonar al club azulgrana.

“Soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí. Como muchos de ustedes, nací en una familia muy futbolera, y muy culer. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça”, inició su mensaje.

Junto a las imágenes donde vemos a Piqué en la infancia, el defensa agregó: “Últimamente he pensado mucho en ese niño. En que hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barça. Que ganaría todos los títulos posibles. Que sería campeón de Europa y del mundo…”.

Posteriormente, Gerard habló de su retiro de las canchas. “Hace 25 años que entré en el Barça. Me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Ustedes, culers, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido. Quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será”.

Tras su separación de Shakira, madre de sus dos hijos, Piqué ha enfrentado todo tipo de comentarios por no ocultar su romance con Clara Chía Martí, quien se dice fue la tercera en la relación de la famosa expareja.

Y por si esto fuera poco, el jugador también estuvo en la mira deportiva por los bajos resultados que el Barcelona rindió durante el torneo de la Liga de Campeones de la UEFA, por lo que será en escasos días cuando Gerard diga adiós a las canchas.