Ángela Aguilar aclara supuestas diferencias con Yuridia

A poco más de una semana de que Ángela Aguilar y Yuridia estrenaran el sencillo ‘Qué agonía’, los rumores con respecto que las artistas tuvieron algunas diferencias no se hicieron esperar.

Durante su más reciente encuentro con los periodistas, la hija de Pepe Aguilar enfrentó los cuestionamientos sobre esta situación, además de los mensajes que han surgido en redes sociales para señalar quien es la mejor de las dos.

“A mí se me hace de lo más feo que comparen a las mujeres y que nos pongan a la una contra la otra, yo creo que eso es lo más terrible que puede hacer el público en general, y quien sea, yo creo que las mujeres, en este caso Yuridia y yo, estamos para apoyarnos, para levantarnos, para ser exitosas juntas, y más si era una canción que es mía”, explicó Ángela en entrevista con el programa Sale el Sol.

Acto seguido, la joven cantante externó todo el cariño y respeto que siente por la exAcadémica. “La admiro muchísimo y tiene una de las voces más privilegiadas de México, de Latinoamérica, y es muy bonito poder cantar con una señora con tanta experiencia, con tanta trayectoria y tanta voz”.

Conjuntamente, Ángela agradeció que una artista de la talla como Yuridia quisiera realizar una colaboración con ella. “Pues una gran experiencia, es una mujer que yo admiro muchísimo, una señora que yo le tengo el mayor respeto, y qué bonito que se le antojó grabar una de mis canciones, muy padre y qué bonito que le esté yendo tan bien”, expresó.

Por otra parte, la intérprete de regional mexicano se pronunció al respecto de la salud mental de las personas y la importancia de que los artistas estén hablando sobre este tipo de padecimiento.

“Para mí ha sido un tema sumamente importante, un tema que no se debe de guardar porque no es algo que tienes que estar arrepentido de enseñar o que te tienes que sentir como no orgulloso, yo creo que toda persona fuerte sabe pedir ayuda, y yo no quiero llegar a ese punto, entonces yo lo trabajo cada semana”, manifestó.

Finalmente, ante las cámaras del programa Venga la Alegría, la integrante de la dinastía Aguilar confesó lo feliz que se siente porque colaborará con Rihanna durante el desfile de su marca de lencería “Savage x Fenty”.

“A mí me encanta apoyar marcas con las que yo tenga como la misma iniciativa que ellas, o sea, yo creo que la marca de Fenty de Rihanna, es una marca inclusiva, es una marca que no importa tu género, tu color de piel, te apoya y va a haber algo para ti. Y lo más padre, que me enteré hace poquito, que yo fui la primera mexicana en hacer esto, y pues qué orgullo”, explicó.