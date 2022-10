¡Devastado!… William Valdés se despide de Venga la Alegría

William Valdés se despidió este viernes de su rol de conductor del programa Venga la Alegría en un mar de lágrimas y agradeciendo por la oportunidad que tuvo de pertenecer al matutino de TV Azteca.

Tras observar una semblanza que recordó los mejores momentos del cubano en la emisión, William expresó lo afortunado que se siente por haber sido parte de dicho proyecto.

“Estoy muy agradecido, muy agradecido con Dios, con esta oportunidad que me llegó en un momento que no tenía para dónde ir. Este es un ciclo que se cierra para mí, es un ciclo que agradezco porque ustedes son mi familia aquí en México. Las ganas de yo levantarme todos los días y venir a Venga la Alegría a pasármela con ustedes no tiene precio”, expresó con lágrimas en los ojos.

Pese a la triste noticia, Valdés quiso dejar en claro que no se quedó sin trabajo. “Voy a seguir en Azteca, solamente estoy fuera de Venga la Alegría, pero sigo con mi familia de Azteca y estoy muy agradecido con cada una de las personas que siempre ha creído en mí y a ustedes los voy a extrañar como nunca y al público también y a todo el equipo de producción que son lo máximo”, explicó.

Por último, el artista de 28 años no pudo contener el llanto y manifestó: “Me despido de Venga la Alegría y los quiero mucho y muy agradecido con esta oportunidad que me dieron, fui y soy muy feliz, y como dice Sergio [Sepúlveda], este es el mejor trabajo del mundo”.

El joven nacido en La Habana, Cuba, ha destacado por sus colaboraciones en reality shows como Exatlón México, La Academia y MasterChef Celebrity México. Antes de llegar a TV Azteca, estuvo en el programa ¡Despierta América! y tuvo un breve paso por el matutino Hoy.