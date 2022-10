San Juan del Río, 26 octubre 2022.- En las Colonias Vista Hermosa y Barrio de la Cruz, desde hace dos semanas se han registrado diversos hechos de asalto con violencia, al despojar los delincuentes a las personas de sus pertenencias.

A través de redes sociales, las víctimas han denunciado los casos, debido a que aseguran que la policía no les ha dado respuesta.

Pidieron a la Secretaría de Seguridad Pública y al alcalde Roberto Cabrera, que tomen en cuenta lo que está sucediendo en esas dos localidades, ya que la policía hace caso omiso a los reportes.

Además, explicaron que no solo es un problema de seguridad para las colonias ya mencionadas, ya que alumnos, profesores y personal administrativo de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río también corren el mismo riesgo de ser asaltados.

“A mí me asaltaron el miércoles pasado, fui a dejar a mis hijas a la escuela de Vista Hermosa, y cuando regrese a mi casa alrededor de las 8:15, escuché pasos de alguien que venía corriendo, volteé y era un hombre, cuando casi llegaba al fraccionamiento donde vivo sentí que me jalo, me dijo que le diera mi bolsa, sacó un cuchillo y me amenazó”, dijo una mujer víctima de la delincuencia.

Explicó que todo esto pasó en la calle Prolongación El Roble, que está rodeada de milpas y por ahí huyó el sujeto, sin que la policía interviniera, pese a que se hizo el reporte en el módulo.

De acuerdo con los testimonios, los asaltantes son hombres, quienes las amenazan por la espalda y por ello no los pueden identificar.

También señalaron que han acudido al módulo de seguridad de la localidad, pero que no ha sido de mucha ayuda.

“A mí me dijeron que, aunque hiciera mi denuncia, era muy difícil comprobar si realmente me habían asaltado”, atestiguó una de las personas afectadas.

“El día 4 de octubre, como de costumbre fui a dejar a mi hija a la escuela, al regresar a mi casa no me percaté de que un señor me seguía, antes de llegar a una privada me tomó de sorpresa por la espalda, sacó una pistola y me pidió que le diera mis pertenencias, solo traía mi celular, me dijo que siguiera caminando y que no volteara a verlo, luego huyó por un terreno baldío”, dijo otra víctima.

Por último, los habitantes de la colonia Vista Hermosa y Barrio de la Cruz, esperan que las autoridades correspondientes atiendan sus denuncias y establezcan mayor vigilancia, pero sobre todo que los uniformados acudan cuando se les pide ayuda.