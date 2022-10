José Alberto “Güero” Castro se pronunció al respecto de la polémica que enfrenta su hermana Verónica Castro luego de filtrarse presuntas conversaciones y chats subidos de tono que la presentadora sostuvo con algunas adolescentes.

Durante la presentación de la telenovela Cabo, el productor no pudo evitar los cuestionamientos de los periodistas sobre el tema, y al escuchar los primeros comentarios, inmediatamente replicó: “son cosas absurdas y es un tema que la verdad no voy a tocar ni hablar al respecto, se me hace x”.

Al respecto de la forma en que los medios de comunicación han abordado el caso, José Alberto manifestó: “Mira, hay una parte de los medios que uno tiene que respetar cuando son profesionales, si hay otra parte que uno tiene que desechar cuando son de chiste”.

De la misma manera, el ex de Angélica Rivera negó tajantemente que su hermana se encuentre aislada y en absoluta soledad, como se ha especulado. “Sola no está, creo que mediáticamente han manejado muchas otras cosas que no son”, declaró.

Posteriormente, Castro contó cómo pasó la Vero su reciente aniversario de vida. “Festejamos su cumpleaños, está bellísima, cumplió 70 años, entonces, yo espero que tenga muchos años más. Toda la familia siempre nos hemos apoyado, fue una cosa que nos dejó mi madre desde siempre, nos educó así”.

Cabe señalar que Verónica Castro en días pasados se defendió de los señalamientos en su contra, y aseguró que sus pláticas con las jovencitas siempre fueron con la mejor de las intenciones y, además, autorizadas por sus padres.