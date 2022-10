Querétaro, 19 octubre 2022.- El diputado en Querétaro por el Partido Morena, Christian Orihuela Gómez, ingresó a la LX Legislatura local una iniciativa de ley, con la que se pretende promover mejoras en la movilidad de las personas con discapacidad.

El legislador refirió que se reformará la Ley de Transporte y Movilidad, para incluir la obligatoriedad de que las unidades de transporte colectivo urbano y suburbano cuenten con equipo para facilitar el servicio a esta población vulnerable.

“Va a reformar los artículos 36, 37, 192 y 200 de la Ley de Movilidad y Transporte del estado. En el caso específico del transporte colectivo de ruta, deberá estar equipado con los sistemas de accesibilidad para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad; y en caso de no contar con ellos, deberán ser requeridos de manera obligatoria”, describió.

Christian Orihuela comentó que esta propuesta surgió a partir de la necesidad que le habría expresado habitantes de comunidades marginadas de San Juan del Río, que tienen al menos un familiar con estas características.

Este tipo de acciones, el no contar con este equipamiento, dijo, vulneran los derechos humanos de los queretanos y promueve la discriminación para personas en sillas de ruedas, muletas, con debilidad visual, entre otras problemáticas.

“En Querétaro contamos con muchísimas personas que están en esta situación. En Querétaro hay 355 mil personas con discapacidad, de las cuales 167 mil no pueden caminar; 156 mil no pueden ver bien; 75 mil no escuchan; 63 mil no se pueden vestir; 67 mil no pueden concentrar; y 57 mil no pueden hablar. Con esto pretendemos disminuir la discriminación”.

Orihuela Gómez indicó que el equipamiento con el que deben contar tendrá que obedecer a la solución de todas estas condiciones, para que sean verdaderamente incluyentes.

Consideró que los camiones que cumplen con este sistema, así como con energías limpias, son pocas; esto, al señalar que su iniciativa también busca reforzar que las unidades hagan uso de energías limpias, como el gas natural.

“Cuando vaya a renovar sus unidades, después de un lapso de 10 años, que las nuevas unidades cuente con alguno de estos, con todos los accesos para las personas con discapacidad, y de la misma manera pretendemos que ya cuenten con tecnologías limpias. Sería un gasto para el concesionario, pero creemos que sí es necesario en Querétaro”, aseguró.