San Juan del Río, 17 octubre 2022.- El Gobierno Municipal y la Religión tienen el objetivo en común de fortalecer la unión familiar y formar jóvenes con valores que aporten a la sociedad, por esta razón, el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, se reunió con autoridades eclesiásticas.

El alcalde señaló que fue el Obispo, Fidencio López, quien convocó a las autoridades municipales, delegados y subdelegados, para llevar a cabo una plática sobre la familia; “fue una actividad para detectar cómo se encuentra la familia, saber qué nos da alegría y qué nos duele”, expuso.

Por lo anterior, distinguió que el fortalecimiento religioso contribuye a tener mejores ciudadanos, ya que fomenta la solidaridad familiar y social, además de promover acciones que benefician al prójimo, así como a uno mismo.

Sostuvo que una persona religiosa es menos propensa a caer en adicciones o cometer actos de vandalismo, ya que la influencia religiosa incita a las conductas sociales positivas y procura las acciones humanitarias.

En consecuencia, aseguró que su gobierno trabaja de la mano con las instituciones religiosas para fortalecer el tejido social por medio de la sana convivencia; “para la estabilidad de un municipio tenemos que hacer equipo, pues al final tenemos un objetivo en común”, subrayó.

En conclusión, dijo que para que valga la pena el trabajo que hace el gobierno municipal en las calles, con el fin de tener una ciudad limpia y atractiva, es fundamental la reconstrucción del tejido social, que no es otra cosa que la educación y los valores.

Por tanto dijo que estará en constantes mesas de trabajo con los representantes religiosos para la planeación de estrategias que sirvan para llevar a la juventud por buen camino y de está forma ayudar a combatir la delincuencia.

“¿De qué me sirve tener el centro histórico bonito, si van y me lo pintan? ¿De qué me sirve luchar porque tengamos un organismo como la JAPAM, si me lo desvalijan?”, cuestionó al reiterar que se hará lo necesario para abonar a la reconstrucción y fortalecimiento de la sociedad.