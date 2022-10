Verónica Castro sigue envuelta en el escándalo luego de que en el canal de YouTube En Shock se diera a conocer que supuestamente habría compartido conversaciones y fotos indebidas con niñas de entre 11 a 18 años a través de reuniones virtuales durante la pandemia.

Después de que Castro anunciara su retiro de Twitter hasta que el periodista que filtró esta información le ofreciera una disculpa pública, ahora el programa Ventaneando reveló fragmentos de un supuesto chat que las jóvenes tenían sin conocimiento de la reconocida presentadora.

En las capturas presentadas por la emisión de espectáculos, se observa como presuntamente una de las integrantes de nombre Tiara comenta: “no puedo evitar ver su escote”, junto a una fotografía de Vero.

En otro de los mensajes, la misma Tiara supuestamente escribe: “jalo a empedar a la abue y sacarle si ando con Yolanda y con Ana Gabriel (sic)”.

De la misma manera se presentaron otros presumibles mensajes de Tiara que dicen lo siguiente: “me siento muy hipócrita, si me la quiero dar”, “Se me hace raro decirle Verónica, pero se me hace peor decirle abuela, seria incesto”.

Posteriormente, se mostró como otras dos integrantes del chat, Natt y Titi, aparentemente se pronuncian sobre lo que hablan a escondidas de Castro.

Primeramente, Natt supuestamente dice: “La abue viendo nuestro chat se infarta, la neta”; mientras Titi aparentemente le responde: “Now demanda vlv (sic)”; finalmente la primera presumiblemente añade: “Dirá, estas niñas me quieren hacer hasta lo que no”.

Hasta el momento, Verónica sigue sin pronunciarse sobre el tema, pese a que en el programa de TV Azteca también se exhibieron parte de los videos de las pláticas entre la artista y las adolescentes, en las que se observa que algunas de sus madres estaban enteradas e incluso escuchaban las conversaciones entre ellas.