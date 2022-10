Yolanda Andrade se encuentra en la mira pública tras las recientes acusaciones que han surgido en contra de Verónica Castro con relación a las presuntas conversaciones indebidas que sostenía con menores de edad

Durante su reciente encuentro con la prensa, la presentadora del programa Montse & Joe reveló su postura sobre la polémica que envuelve a la intérprete de “Macumba”.

“De pronto idolatramos a los famosos y creemos que no son capaces de hacer cosas y uno nunca sabe si alguien se dedica a lo que sea, no tiene nada que ver que sea parte del mundo del espectáculo… Yo creo que no hay precio que alguien pueda pagar para arriesgarse a decir algo así, si Jorge Carbajal lo dice, ellos no son capaces de decirlo si no tienen los pelos en la mano”, manifestó Andrade.

Con respecto a si sabía que a Verónica le gustaran menores que ella, Yolanda contestó: “Pues yo era menor 20 años… el caso de menores de edad es bien delicado, es un tema que no podemos hablar a la ligera porque no es un chisme, ni es una cosa, esto es algo serio”.

Acto seguido, Andrade agregó: “El tiempo que yo la conocí no existió nunca nada de ese tipo de cosas, pero existieron otras. Es bien delicado porque son niños, la etapa de la niñez es bien corta y es bien delicado que los niños tengan comunicación con adultos sobre todo cuando no es una plática constructiva… Yo creo que no está correcto si los papás no lo saben”.

Finalmente, Yolanda Andrade reaccionó a la interrogante sobre si notó algo extraño en su relación con Vero. “Ay no, no les voy a decir porque luego se enganchan, mejor investiguen. Respeten a la gente que investiga, porque se arriesgan a eso, a exhibir a personajes que ustedes idolatran”, remató.