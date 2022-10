El actor David Zepeda salió en defensa de su colega Cristián de la Fuente tras ser captado besando a una mujer que no era su esposa durante una de sus recientes visitas a México.

Luego de que el artista chileno reconoció que estaba bajo los influjos del alcohol cuando estuvo cariñoso con otra mujer, el protagonista de la telenovela Vencer la ausencia manifestó que no se puede juzgar duramente al chileno por esta acción.

“Yo hice una gira con él y te puedo decir que es un hombre de familia, ama profundamente a su señora, a su hija, no sé más, no sé los detalles, no sé qué pasó, pero por ahí te puedo decir que él ama profundamente a su familia… No sé, un error lo puede tener cualquiera”, dijo Zepeda ante las preguntas de la prensa.

Por otra parte, David Zepeda negó tener desplantes de divo con sus seguidores durante la fiesta patronal de la Flor del Maíz celebrada en Tabasco.

“Son inventos sin fundamentos, no puedes vivir siempre a la expectativa de que te van a inventar y estresado, yo siempre soy muy respetuoso con mis medios, con mi público, con mi gente, con mi trabajo, con mis compañeros en general, yo sé quién soy, soy muy respetuoso, y eso ya no está en mis manos, no puedes desgastarte por todas las circunstancias que pudieran suceder”, manifestó.

Asimismo, destacó que él trata de ser cordial con todos a pesar de las fans que lo tocan indebidamente. “A veces sí, sobre todo cuando hay multitud… soy muy respetuoso, regularmente me escriben y yo les contesto un gracias, y ahí a veces surge una conversación, te repito, soy soltero, mientras estás soltero puedes platicar con quien quieras, con mucho respeto siempre”.

Pese a que en este momento se encuentra sin compromiso amoroso, David confesó ser un hombre que siempre está dispuesto en apoyar a su pareja para salir adelante. “Se vale siempre apoyar a tu pareja, a tu chica, a tu mujer, se vale apoyarla a full, claro que sí, si tu ya tienes una posición más beneficiada, y le puedes ayudar algo, siempre hay que ser equipo”.

Finalmente, el intérprete negó haber sido mantenido por alguna mujer mayor, ahora que interpretará a un personaje de este tipo en su próximo proyecto. “Nunca, no he tenido sugar mommy, no se ha dado, a mi me gustan más jovencitas”, concluyó.