Madrid, 4 oct (EFE).- Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, afirmó este martes, la víspera del duelo ante el Shakhtar Donetsk, que la Liga de Campeones “la gana el mejor”, sin ocultar que la última conquistada por los madridistas también generó sorpresa en ellos mismos por lo que fueron capaces de hacer en las remontadas ante PSG, Chelsea y Manchester City.

Ancelotti salió así al paso de las declaraciones de Leo Messi y Xavi Hernández, que señalaron que la Liga de Campeones no siempre la gana el mejor equipo.

“Siempre quiero ganar la ‘Champions’. La Liga es muy importante, pero la ‘Champions’ es la competición más importante del fútbol y ganarla significa mucho. Son distintas, una competición de 38 partidos a una de muchos menos que tiene eliminatorias de 180 minutos donde los pequeños detalles son muy importantes. Y eso no es suerte o mala suerte”, analizó.

Para defender su argumento, el técnico italiano fue consecuente admitiendo el mal partido de su equipo ante Osasuna. “Si digo que hemos tenido mala suerte ante Osasuna porque hemos fallado el penalti, significaría ocultar los problemas defensivos que hemos tenido en la recuperación de balón y quitar mérito del rival, a su buen partido”, subrayó.

“Hay detalles pequeños que puedes controlar con compromiso y mentalidad colectiva, con buena actitud, con jugadores con personalidad, porque en ‘Champions’ te pueden marcar tres goles en seis minutos, como me ha pasado a mí en una final, si tienes miedo o no tienes la cabeza fría, pero también puedes marcar dos en un minuto en una semifinal. Eso se puede controlar con una actitud muy fuerte colectiva, no individual”, aseguró.

Carletto defiende que el Real Madrid fue justo ganador de la última Liga de Campeones: “Fuimos el equipo que ha cuidado más de estos detalles. Son los que determinan todo esto y ha sorprendido mucho, también a nosotros, por lo que hemos sido capaces de hacer”.

Ampliando el debate, Ancelotti puso en duda que el juego de posesión sea más bello que otros: “Cada uno tiene su opinión sobre lo que es mejor. Para mí jugar bien al fútbol es muchas cosas, más allá de tratar bien la pelota. Hay que defender bien. No puedes tener éxito en una competición como la ‘Champions’ si haces bien solo una cosa. Es más fácil decir que la ‘Champions’ la gana el mejor”.

Centrado en su próximo compromiso, el entrenador madridista destacó la importancia de reaccionar ante el Shakhtar tras el primer tropiezo de la temporada, el empate cedido ante Osasuna que cortó el pleno de victorias que protagonizaba su equipo.

“Sabemos que es un partido muy importante para encarrilar el grupo, lograr nueve puntos. Estamos bien preparados, venimos de no hacer un buen partido el domingo, queremos mejorar, mostrar otra actitud y otra identidad teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un rival peligroso al que tenemos máximo respeto”, dijo.

El regreso a la convocatoria del croata Luka Modric no asegura su presencia desde el inicio en el once. “No estoy seguro de que empiece el partido”, confesó Ancelotti, que no tiene duda alguna con Karim Benzema.

“Cada uno puede opinar, es verdad que cuando Karim no es capaz de tener su nivel puede haber opiniones, es bastante normal en el fútbol. No afectan a nadie de nosotros, ni a Karim ni a nadie”, resaltó.

Tampoco esquivó la situación del belga Eden Hazard, a quien dijo le ha dado su visión sobre su momento en el equipo: “Es claro que cada jugador conoce su situación. Cuando uno me pide una explicación se la tengo que dar. En ese sentido, Eden conoce muy bien la situación como la de otros jugadores, hay mucha competencia y algunos juegan menos que otros. La situación suya es muy clara”.

Por último, resaltó el mérito del Shakhtar y su buen inicio en ‘Champions’ con Ucrania en plena guerra y todos los condicionantes que le afectan.

“Es un equipo que tiene muchos problemas para entrenarse, para viajar, ha empezado muy bien la ‘Champions’ ganando con un estilo parecido al año pasado, quiere jugar al fútbol, explota bien la verticalidad con delanteros muy fuertes a la contra, muy rápidos. Son un equipo completo al que tenemos mucho respeto”, sentenció.