Alexis Ayala sigue más que feliz luego de anunciar su compromiso matrimonial con Cinthia Aparicio, tras haber iniciado su romance hace poco más de un año en medio del escándalo por la diferencia de edades que existe entre ambos.

Durante su encuentro con la prensa, el artista de 57 años reveló que fue muy cauteloso en sus planes para entregarle el anillo a la actriz de 29, pues deseaba que el momento fuera más que especial para los dos.

“Yo no le dije a nadie, ni a mi madre, ni a mis hijas ni a nadie, que le iba a dar el anillo a Cinthia, yo quise que fuera algo de nosotros dos, que fuera una plática de nosotros dos para dárselo, y me dijo que sí, ahora tiene una pedida formal, viene una pedida formal con sus papás, con mi mamá, con mis hijas, con la gente que nos ama, y hoy tengo un sí maravilloso. Hay momentos que tienes que vivirlos tú, y ahí lo publicamos porque además era el sí”, explicó a la prensa.

Por su parte, la joven intérprete confesó lo sorprendida por el paso que dio Ayala en su relación sentimental. “Me quedé en shock, o sea, literal hasta ahora después empecé a llorar y yo era de como ‘tengo un anillo’, o sea, sigo procesándolo, me lo dio en París, fue una noche de él y mía, la verdad no me lo esperé, todavía sigo asimilándolo y como le dije a él, porque me preguntó ‘¿cómo te sientes?’, me siento igual que como el primer día, o sea, si tengo un anillo, pero yo estaba comprometida con él, o sea, con o sin anillo, todo mi amor, mi confianza y todo es para él”.

Por otra parte, Alexis recalcó que a pesar de todos los señalamientos en su contra por los casi 30 años de diferencia que existen entre ellos, ellos solo están disfrutando de su vida juntos.

“Como lo dijo Cynthia, somos una pareja ya establecida, tenemos más de un año, vamos por un año dos meses, al final los tiempos no importan como muchas cosas, lo que importa es cómo lo vives, y cómo lo estás haciendo, y yo tengo algo muy claro, que ella está conmigo porque que ama, porque me lo hace sentir, y eso es maravilloso, yo estoy con ella porque la amo, y estoy muy seguro que quiero estar con ella, y ojalá que ella quiera estar conmigo el resto de la vida”, declaró.

Al respecto de los planes de boda, Aparicio manifestó que no desea casarse junto al mar. “Playa no, porque sudas, eso sí, vestidazo ya sean cinco personas, pero eso sí, en reina, divina, claro que sí”, explicó.

Finalmente, el actor que forma parte de la telenovela Vencer la ausencia, confesó a la prensa que acudió a la inauguración de uno de sus restaurantes, que desea caminar hacia el altar junto a Cinthia. “Por todas las leyes, sería la primera vez, sí, por la iglesia como tal nunca me he casado”, expresó.