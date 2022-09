La Dinastía Pinal se encuentra nuevamente en el ojo público, tras filtrarse algunos audios en lo que presuntamente Sylvia Pasquel dejó entrever que la relación con su hermano Luis Enrique Guzmán no es tan buena como se muestra ante las cámaras.

En el programa De primera mano, Gustavo Adolfo Infante reveló que tiene en su poder varias grabaciones que supuestamente muestran una conversación en la que Pasquel tacha a Guzmán de aprovechado y utilizar a doña Silvia Pinal para beneficios propios.

“Se convirtió ya en el vocero oficial de mi mamá, de sus desgracias, porque no hace más que hablar de sus desgracias. No tiene que estar hablando de todas las cosas malas, que según él le pasan, porque al final día ¿quién está destapando la caja de Pandora?, pues es nuestro querido hermano, ni modo”, dice en primera instancia.

De la misma manera, Sylvia presumiblemente mencionó que la situación escaló a tal grado que ya no se siente cómoda cuando visitaba a su madre.

“Era el más calladito, pero ahora tápale la boca, ¿por qué viene hablar de lo de la sirvienta?, porque ya la quería correr, luego ¿por qué viene hablar del chofer?, porque ya lo quería correr, ya hasta parece la casa de Big Brother, ya uno no puede llegar ahí a hablar con mi mamá tranquilamente porque hay cámaras, micrófonos, ha cambiado mucho mi hermano”, manifestó.

En el audio también sale a relucir Mayela Laguna, exesposa de Luis Enrique. “Mucha gente dice que ha cambiado mucho desde que está con Mayela, que es la mamá del niño, que porque ella es muy ambiciosa y ya sabes, muy de que todo se le hace dinero los ojitos, pero si ha cambiado mucho mi hermano, la verdad lo veo muy avorazado, muy interesado en todo lo de la herencia y de que quiere saber cuántas propiedades hay y dónde está el dinero, todo apunta a como que se quiere quedar con todo”.

Según las filtraciones, Luis Enrique tampoco le ha permitido a Sylvia estar al pendiente de la Diva del cine de Oro Mexicano cuando ha vivido momentos complicados de salud. “Pues el que no me dejaba ir al hospital era él, de repente me doy cuenta como que me están queriendo poner en la orillita”.

Finalmente, en la conversación se escucha supuestamente a Sylvia decir: “Y claro, pues el único que puede estar al pendiente de ella es él, porque es el único que no trabaja, pero ni creas que está metido ahí todos los días ni todo el día. Llega un ratito a llevarle al niño, que le quieren meter al niño hasta por los ojos, y luego cuando va a cobrar su cheque porque mi mamá lo mantiene, el departamento donde está viviendo ahorita mi mamá se lo prestó para que viviera ahí, pero ella se lo amuebló todo, todos los muebles, los refrigeradores, estufa, todo, todo lo compró mi mamá. Él está a las vivas, le dan una pensión, recibe dinero (…) Ya me doy cuenta de muchas cosas ahora, como que me caen veintes”.

Mientras los audios comienzan a difundirse, Sylvia Pasquel ha preferido mantenerse hermética, por lo que hasta el momento no se ha podido comprobar la autenticidad de estos.