Alfredo Adame es golpeado a las afueras de su casa

Durante la llamada telefónica con el programa Venga la Alegría, Alfredo Adame denunció que fue golpeado afuera de su casa y llevado a la fiscalía tras el altercado que se armó.

El presentador narró que luego de presenciar un incidente que involucraba una persecución policiaca cerca de su domicilio, sufrió la agresión.

“De repente me acerco ya a la puerta de mi casa, llega un cuate en un coche, con una mujer herida, con un balazo en el hombro y dice ‘mataron a mi hermano y a mi mujer, nos quisieron matar, fue un ataque directo y artero’, entonces yo pensé que quería que los dejara pasar, porque venía la señora como embarazada. Se bajó del carro […] y se acercó y le dije ‘¿qué te pasó?, ¿te puedo ayudar en algo?… y de repente el cuate me dice, tú lárgate de aquí hijo de la ching*da’”, inició su relato el también actor.

Sin realmente entender lo que había sucedido para haber sido golpeado, Adame continúo su relató: “‘me dice pinch* chismoso, ¿qué haces aquí?, ching* tu madre’, y me tira un trancazo, que le evado el trancazo en la cara, y me tira una patada y me da una patada, se da la vuelta y le dije ‘a ver hijo de la ching*da’, entonces se voltea y me da una patada, entonces el cuate se va hacia atrás y dije ‘órale g*ey’, y llega uno por atrás, un cobarde que estaba con él a media calle, y me avienta un puñetazo que seguramente me rompió, bueno tengo una herida de 6-8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió. Y a la hora que me da el súper trancazo me caigo y me empiezan a patear en la cara y me agarran a patadas los dos, ahí están los videos”.

Sobre cómo pudo librarse de la agresión, el artista relató: “De repente los policías se dejan venir, y los agarran y todo el rollo, y ahorita estoy en la fiscalía Tlalpan 3 porque les voy a levantar la denuncia lesiones, injurias, amenazas, por todo”.

Finalmente, Alfredo Adame manifestó su molestia y externó su intención con respecto a que se ejerza todo el peso de la ley contra sus agresores.