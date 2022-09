A pesar de que Laura Zapata decía tener una buena relación con su media hermana Thalía, sobre todo cuando la salud de doña Eva Mange se deterioró, todo indica que la situación cambió tras el deceso de su abuela materna.

Doña Eva murió a los 104 años el pasado 24 de junio, y 3 meses después la relación entre ambas hermanas habría terminado a partir del pleito público que Zapata tuvo con Yolanda Andrade, quien la acusó de vivir a costas de la esposa de Tommy Mottola.

A principios de septiembre, Laura solicitó públicamente a Thalía que “un alto” a Yolanda Andrade a través de un video, pero hasta el momento la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ no se ha pronunciado.

Ante este escenario, la reconocida villana de las telenovelas confirmó durante su más reciente encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel que por ahora no quiere saber nada de Thalía.

Al ser cuestionada sobre si Thalía ya había respondido a su petición, Zapata replicó: “No, no, y ahora que me hable quién sabe si me encuentre porque ya la bloqueé”.

Y para recalcar que es una mujer autosuficiente, la artista añadió: “Mi amor, ¿qué te puedo decir? ¿Conoces mi carrera? ¿Sabes cuántas telenovelas he hecho? ¿Sabes cuántas obras de teatro? Comedia, tragedia, farsa, drama, melodrama… y cobro muy bien, mira de dónde me estás viendo salir”.

Sobre el comentario de Yolanda con respecto a que ella era la mantenida de Thalía, Zapata manifestó: “Ay mi amor, ¿qué te digo?, los perros ladran, es lo único que puedo decir en referencia a esa persona, los perros ladran y a mi nadie me va a utilizar para… no voy a subir a mi nivel a alguien que no lo tiene”.

Por otra parte, mientras los reporteros de algunos programas como el de Despierta América la cuestionaron por Lucía Méndez y su mote de “La Diva de México”, la actriz ahondó sobre su relación con ella luego de trabajar juntas en el proyecto “Siempre Reinas”, y dijo:

“No, amistad no, nos llevamos bien, de ‘hola, ¿cómo estás?’, puede ser (ir a tomar un café), pero soy muy incisiva, ¿quién sabe si ella me lo acepte?… no, ¿cómo que la tachaban?, ella se autonombra… ¿no?, yo creo que es una persona que ha trabajado, y que ha tenido sus telenovelas y ha formado su nombre”.

Por último, Laura Zapata confesó cómo ha sobrellevado estas semanas tras la ausencia de su abuela.

“Triste, la extraño, la tengo en casa y le digo ‘ya me voy, ya llegué’, pero sí, es un hueco fuerte en el corazón. No he movido absolutamente nada, no he tenido la capacidad de mover, tengo una amiga que me dice ‘ya desbarata su cuarto’, y digo ‘todavía no’, creo que solo te va dando la vida eso”, concluyó.