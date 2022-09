Sandra Montoya reveló que la tarde del pasado viernes, cuando regresaba a su casa, fue víctima de la delincuencia al ser encañonada por varios sujetos, pero debido a su reacción, logró salir de esta situación.

“Recuerdo la cara del hombre, pero al momento que salí corriendo el tipo me pudo haber pegado un balazo por la espalda, tenía las llaves ahí y no se robaron el carro. Para variar se fugaron, pero lograron captarlos ahí por las cámaras”, contó la artista en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Pese a que supo como reaccionar y salió bien librada del intento de robo, la intérprete confesó sentirse intranquila por lo que pueda sucederle.

“Sí tengo miedo, tengo miedo porque… miedo y rabia, miedo y coraje, la verdad también gracias a Dios mi hija vuela de aquí, la saco de aquí, la otra ya no está aquí”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, Sandra confesó su temor con respecto a que las amenazas que recibió en el pasado tengan que ver con el intento de asalto que vivió en días recientes.

“Esta persona incluso me amenaza, me dice que va a matar, que está junto con el de Porrúa, así lo escribe, soy Rodrigo Porrúa y fulano de tal. Porque me estafó… da la cara”, expresó molesta.

Conjuntamente, la intérprete manifestó que no es una persona que tenga grandes posesiones o bienes que puedan quitarle. “Que tomen consciencia, ¿por qué salen a hacerle daño a la gente?, yo no soy una mujer de dinero, a mí no me busquen con fines de conseguir dinero porque yo no vengo de una familia de dinero, yo no soy una mujer adinerada”.

Finalmente, Montoya destacó que no se quedó de brazos cruzados, por lo que decidió acudir ante las autoridades para denunciar el intento de robo. “Si nos quedamos callados, nos van a seguir acabando”, remató.