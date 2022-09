Pablo Montero sigue enfrentando los comentarios con respecto a su estado de salud, luego de que el productor Juan Osorio destapó sus problemas de alcoholismo y distintas personalidades como Julio César Chávez se ofrecieran a brindarle ayuda al cantante.

Después de que el mismo Osorio le brindó su mano para superar sus adicciones, Pablo rechazó la oferta negando tener problemas con la bebida; no obstante, el expugilista Julio César Chávez también decidió ofrecerle internarse en una de sus clínicas de rehabilitación.

Ante esta situación, los medios de comunicación no dudaron en preguntarle a Montero sobre el mensaje que le envió el ahora presentador deportivo, pero el actor afirmó que hace algunas semanas terminó una terapia y ya no desea recordar el tema públicamente.

“Eso ya pasó, no quiero hablar de eso, lo que tengo que decir es que estoy muy contento, tengo trabajo, y el único que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí, yo soy quien tiene que decirlo y aquí estoy yo dando la cara y nadie, tiene que opinar sobre mi persona y lo que tenga o no deba hacer, yo doy la cara siempre que pasa algo y lo digo”, dijo visiblemente molesto.

Pero al escuchar los comentarios con respecto a la preocupación que tienen distintas personalidades por su salud, Pablo replicó:

“¿Todo el mundo va a estar opinando?, entonces si quieren ayudar que vengan aquí, se acerquen o me busquen y que ayuden, el que debe dar el primer paso soy yo, aquí nadie me ayuda, siempre he salido de mis cuestiones, de mis problemas o de mis tropiezos por mi propia voluntad, nadie viene y me obliga o me lleva del brazo, no, yo hago mis cosas, y si se interesan pues que vengan y me busquen, pero no voy a aceptar ningún comentario de nadie, cuando la %&$* lo acepto, y cuando tengo algo que decirles lo digo, pero así es la vida y así soy de franco, y estoy muy bien”.

Hace pocas semanas, Julio César Chávez fue cuestionado por el intérprete y comentó que lo más difícil para una persona con adicciones es pedir ayuda, sin embargo, estaba dispuesto a ofrecer su apoyo al actor.

“En primer lugar, Pablo Montero es muy buen amigo mío y mis clínicas están abiertas no sólo para Pablo Montero, sino para cualquiera que tenga un problema de alcoholismo y drogadicción, también anorexia o bulimia, cualquier tipo de adicción mis clínicas están abiertas”, dijo en un encuentro con los medios.

Además de Pablo Montero, Julio César Chávez también apoyó a Rafael Amaya; a Gabriel Moreno Bernat y su hermana Marissa, nietos de Mario Moreno ‘Cantinflas’; y a Carlos ‘Gullit’ Peña.