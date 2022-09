Durante la presentación especial de “Andor”, la nueva serie de Star Wars, Diego Luna confesó ante la prensa que llegó a este proyecto gracias a su participación en la cinta mexicana “Y tu mamá también”.

El actor explicó que tuvo la oportunidad de formar parte de la cinta “Rogue One” (2016), gracias a que el director de la película, Gareth Edwards, vio su trabajo en el cine mexicano.

“Sabes a qué se lo atribuyo, bueno no yo, el director, me dijo ‘es que vi ‘Y tú mamá también’, y quería mucho trabajar contigo. Dices ‘ %&$… ¿te cae que hacer Y tú mamá también’ te trajo hasta aquí?’, no me lo hubiera imaginado, me hubiera encuerado antes”, dijo el famoso charolastra con una gran sonrisa.

Posteriormente, Diego confesó que desde niño era fanático de las cintas de Star Wars; sin embargo, nunca imaginó que pudiera haber un rostro mexicano o alguien que se le pareciera dentro del universo creado por George Lucas.

“No, perdón, se siente bien bonito, porque llevamos, bueno, no sé tú, yo llevo desde chavillo siguiendo esto, y que ahora tenga que ver con el lugar del que soy, me enorgullece mucho”, agregó Luna en un tono más serio.

Por otra parte, el artista manifestó que su personaje representa a la mayoría de los latinos que emigran a Estados Unidos.

“Totalmente, tiene que ver con el mundo porque no es una cosa que le corresponda o se le pueda achacar a América Latina, el planeta está lleno de gente moviéndose, buscando las oportunidades que no encuentran donde nacen, o huyendo de la violencia, o huyendo de la falta de oportunidades y buscando la libertad, buscando una vida mejor, esa idea es universal”, detalló.

Finalmente, el intérprete se pronunció sobre el sismo que sacudió a la Ciudad de México hace años y curiosamente este lunes se repitió, pero afortunadamente no causó los mismos estragos.

“Yo lo viví en el 17, hoy era un día muy difícil, y me imagino que cada quien a su forma habrá recordado el momento y lo que significó, pero lo único que te diría es que a mí me hizo sentir, a pesar de toda la tragedia, a pesar de todo lo que vivimos, me hizo sentir parte de una comunidad activa, comunidad empática, que hoy me hace más fuerte, y mucho de eso lo constaté en 2017, una comunidad de la que estoy orgulloso”, confesó.