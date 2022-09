Salvador Zerboni aprovechó su más reciente encuentro con los reporteros para desmentir a Ivonne Montero, quien fue su compañera en el reality ‘La Casa de los Famosos 2’, además de enviarle un mensaje a otra de sus exparejas, Livia Brito.

Durante su paso por la alfombra roja de la serie El Rey. Vicente Fernández, el actor negó tajantemente que cuando estuvo relacionado con Montero usó a los paparazzi para que los captaran juntos en el hospital donde se encontraba la hija de la actriz.

“No, yo a Ivonne la quiero mucho, estoy muy contento con que le haya ido bien, estoy contento con que su hija esté bien, más que nada, que esa era la polémica que teníamos adentro, que no sabíamos si estaba bien o mal por todo lo que escuchábamos, y me dio mucho gusto saber que la nena está bien, y ya las veo contentas, ya la veo cantando, así que todo increíble”, dijo el artista.

Y para dejar más claro que no utilizó a la actriz para tener fama, Zerboni recalcó: “Mi amor, yo creo que todo es muy subjetivo, yo acababa de hacer La Reina del Sur, ¿tú crees que yo voy a necesitar llamarle a alguien de la prensa?, pues no, la verdad me seguían a todos lados, yo estoy muy contento, agradecido, era complicado esconderme y yo tenía que estar en el hospital, bueno, quería, no tenía que estar con ella, y sí, efectivamente muchas veces me siguieron, había veces que los podía evitar, había veces que no, porque uno se trata de esconder en este tipo de temas, no es algo para divertirse o para platicar mucho, yo escondí lo más que pude, pero pues hasta ahí, no puedo hacer más”.

Por otra parte, Salvador también fue muy claro al escuchar los recientes problemas que ha tenido Livia Brito con la prensa, los cuales han derivado en que la cubana ha prohibido ser fotografiada sin su consentimiento.

“Creo que ustedes tienen la respuesta a esto, como grandes periodistas que son, independientemente que a veces tenemos malos ratos por una foto que no nos gusta, o que boicotean, o porque salimos con la amante, pero bueno, es la vida personal de cada quien, pero de todos modos somos una imagen que no podemos decir que no puedes tomar una foto, porque es parte del trabajo de todos, creo que es un vaivén de emociones, y de cosas que hacemos tanto ustedes como nosotros, yo no lo veo nada de malo, y si ella está de esa manera yo creo que hay que esperar, creo que con el tiempo todo se cura ya que se calme y se tranquilice”, dijo al respecto.

Finalmente, el artista decidió usar los micrófonos para enviarle un mensaje a su ex. “Livia, ya déjalos en paz por favor, todos son bien lindos. Te mando muchos besos querida… ya pronto se tranquilizará, así nos pasa a veces, nos ponemos loquillos”, concluyó.