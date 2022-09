Renuncia Mariela Morán a la Secretaría de Turismo de Querétaro

Querétaro, 13 septiembre 2022.- Mariela Morán Ocampo, quien fungió en este primer año de gobierno de Mauricio Kuri González, como Secretaria de Turismo en el estado de Querétaro, anunció en el marco de las glosas 2022 su renuncia al frente de la dependencia estatal.

Refirió que se reincorporará a su cargo como diputada local plurinominal por el Partido Acción Nacional; dando paso también al retiro de su diputada suplente, Laura Angélica Dorantes Castillo.

“Anuncio que he tomado la decisión de reincorporarme al ejercicio de mi cargo. En los próximos días respetuosamente solicitaré mi reincorporación a esta sexagésima legislatura. He informado y acordado con el gobernador del estado, esta es una decisión personal que he tomado con vocación institucional”, refirió.

Además, celebró y agradeció a la diputada Laura Dorantes quien había presentado iniciativas importantes en su combate a la violencia contra los menores; y por su trabajo al frente de la comisión de la familia y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Mi vocación es servir y servir en la trinchera donde me pongan. Lo que ustedes acaban de ver en esta glosa, hay un plan estratégico de turismo, y estoy segura que voy a poder impulsar y apoyar desde la legislatura”, argumentó Mariela Morán.

En relación con los trascendidos sobre una posible diferencia con el gobernador del estado Mauricio Kuri, la ahora ex secretaria descartó categóricamente dichas aseveración . “Ninguna diferencia, al contrario, toda mi admiración para el gobernador Mauricio Kuri, por esta visión y ese objetivo que tiene de llevar a Querétaro al siguiente nivel”, consideró.

Finalmente, dijo desconocer si hubiera algún perfil al momento para ocupar el cargo que deja en la secretaría de turismo; y durante los próximos días llevará a cabo el proceso de entrega-recepción.

Morán Campo, durante la glosa legislativa, destacó los resultados positivos que se tienen en materia de turismo para Querétaro; en donde enfatizó el fortalecimiento de las estrategias de promoción del estado y de sus productos.