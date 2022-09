La actriz estadounidense Jane Fonda, de 84 años, empleó su cuenta de Instagram para hacer público que le diagnosticaron un tipo de cáncer y ya inició el proceso para combatirlo.

“Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia”, inició su mensaje en la red social.

“Estaré en quimioterapia durante 6 meses y estoy manejando bastante bien los tratamientos y, créanme, no dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático”, aseveró la legendaria intérprete.

A pesar del padecimiento, la artista se mostró entusiasta y se dijo agradecida por el apoyo que ha recibido de sus seres queridos, además de recalcar que es afortunada por el pronóstico de la enfermedad, ya que es tratable y alrededor del 80 por ciento de las personas diagnosticadas sobreviven.

“El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de hacer comunidad. De hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, y mi edad -casi 85- me enseñan la importancia de adaptarse a las nuevas realidades”, expresó.

Conjuntamente, Jane aprovechó el momento para crear conciencia sobre la importancia del acceso a la atención médica. “Tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, de que soy privilegiada por ello. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y muchas de ellas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y eso no está bien”.

Esta no es la primera vez que Fonda lucha contra el cáncer, pues en enero de 2018 le fue extirpado un tumor del labio, y en 2010 le extirparon un pequeño tumor del pecho durante una revisión rutinaria.