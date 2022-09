Luis Alberto Ordaz Balderas, conocido como Rey Grupero, decidió alzar la voz para apoyar a su hermana Luciana, luego de que la también influencer denunció por abuso sexual y acoso a dos familiares.

El youtuber que es conocido por ayudar a las mujeres, aseguró que tomó la decisión de recurrir a los medios de comunicación en este caso debido a que las autoridades no le han brindado ninguna respuesta a su consanguínea.

“Es un sentimiento muy diferente cuando es alguien tan, tan cercano, entonces el hecho de exponer este caso de mi hermana, ella no quería hacerlo público, yo fui el que dije ‘oye hermana, no nos está haciendo caso la autoridad, tenemos que acudir a la prensa y tenemos que acudir a las redes sociales para que nos apoyen con esto’. Ya está la denuncia, ella va a terapias psicológicas, y la verdad es que han sido momentos difíciles”, dijo el ex de Cynthia Klitbo.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, Luccianah, como se hace llamar en Instagram, detalló los motivos de su denuncia. “Sobre abuso sexual por parte de mi tío Juan Javier Cruz Coello y mi primo Juan Javier Cruz Balderas. Ellos pusieron un negocio aquí, se alcoholizaban, vendían droga. Y un día me vieron sola y se les hizo fácil tratar de abusar de mí. No llegó a penetración, pero sí llegó a manoseo e intentó quitarme el pantalón, pero yo cuando lo sentí con el aliento alcohólico lo empujé y gracias a Dios salí, me escapé. Y después llegó mi primo a amenazarme, me estranguló, hubieron cosas muy fuertes. Yo ya puse una denuncia hace 6 meses, no me han respondido las autoridades, ya he ido a exámenes psicológicos”.

Por su parte, Rey Grupero recalcó que más allá de lo que haga su hermana con su cuerpo en redes sociales, eso no le da derecho a nadie para violentarla. “Es un sentimiento de tristeza por saber que unos familiares se atrevieron a dañar a una de las mujeres que más amo en mi vida. No porque una persona se vista atractiva, tú puedes abusar, eso es algo es muy importante porque le dicen ‘no te van a hacer caso porque enseñas las bubis en Instagram’. Por favor, o sea que una mujer enseña las bubis quiere decir ‘atácame, viólame’”.

Finalmente, la hermana de Luis Alberto Ordaz subrayó: “La última palabra que me hizo mi primo fue ‘por tocar nadie se ha ido a la cárcel’ y quiero decir que sí se va a ir a la cárcel, por tocar claro que se puede ir a la cárcel, porque aparte hubo manoseo y hubo introducción de dedos, hubo muchas cosas y eso si te tiene que pagar con cárcel […] yo no quiero, no me interesa dinero, no me interesa otra cosa”.