Querétaro, 24 agosto 2022.- El presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, Luis Antonio Zapata Guerrero, aseguró que la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, no se ha acercado con los diputados locales de su partido.

Esto, ante las declaraciones de la titular de la Máxima casa de estudios queretana, en donde afirma que la nueva Ley Orgánica Universitaria ya fue presentada a diversos legisladores, en el marco de su aprobación.

“No conozco la iniciativa, no puedo opinar; no conozco, no sé si se ha acercado con algunos diputados. Entiendo que a los diputados de Acción Nacional no se ha acercado. No sé si al PRI, o si se haya acercado con Morena”, resaltó.

Antonio Zapata mencionó que aún no conoce la propuesta del anteproyecto de la Ley interna universitaria; pero señaló que en ninguna ley orgánica, se rige el pago de servicios, derechos y obligaciones.

Lo anterior, ante la referencia de García Gasca, quien puntualizó que la Ley Orgánica establecerá los mecanismos para cumplir con el pago del servicio de agua ante la Comisión Estatal de Aguas; así como la forma de solventar el adeudo que la dependencia estatal reporta pesar sobre la UAQ.

“En una ley interna de una institución, me parece que no se puede establecer si cumple o no con sus pagos, con derechos y obligaciones. Eso, me parece, que no es materia de una ley; pero eso es una opinión ajena al documento, no estoy opinando sobre la ley orgánica que ellos van a presentar. Los pagos de servicios no están regidos por las leyes orgánicas en general”, comentó.

Sin embargo, el diputado se dijo pendiente de la presentación de la propuesta en el Congreso local, pues está en la normativa el que este poder legislativo avale el documento.

“Respeto a la institución, respeto a las personas, y siempre he estado abierto al diálogo”, dijo Antonio Zapata.