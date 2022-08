Ivonne Montero y Salvador Zerboni vivieron una historia de amor en 2014, cuando la cantante y actriz se separó de Fabio Melanitto, padre de su hija Antonella.

Los artistas mantuvieron una relación de casi un año en uno de los momentos más difíciles para Ivonne, pues su hija nacida en 2013 fue diagnosticada con una malformación cardiaca que la llevó a someterse a múltiples operaciones, siendo Salvador Zerboni quien la apoyó en ese instante.

Sin embargo, ahora que Montero y Zerboni se volvieron rivales en el reality Casa de Los Famosos, la intérprete fue quien reveló en una reciente entrevista para el programa Venga la Alegría, que el apoyo de su ex no fue tan sincero como él hace creer a la gente.

“Yo descubrí que él había planeado el llegar con una reportera al hospital aquella noche, y yo recuerdo que cuando salí y lo abracé, alcancé a ver una reportera de TV Notas, y la verdad no dije nada porque necesitaba un abrazo en ese momento”, contó Ivonne.

Pero eso no fue todo, pues de acuerdo con la actriz, Salvador mintió con respecto al apoyo que le brindó en ese momento tan complicado de su vida.

“Zerboni no me invitó ni un café, ni siquiera me dijo vamos a la cafetería de enfrente a platicar, no, él fue a tomarse sus fotos y ya. Después me enteré que él estuvo diciendo que él había pagado parte de la cirugía, de verdad Zerboni ¿qué onda contigo?, o sea, ¿cómo puedes ser tan fantoche y colgarte medallas que no tienes?, cada quien va a cargar con sus acciones, con sus pensamientos y con sus mentiras”, expresó la artista.

Por otra parte, Ivonne también recordó las diferencias que sostuvo con Laura Bozo dentro del reality, sobre todo porque nunca sospechó llegar a tener problemas con la peruana dentro de la casa.

“Para mí fue una sorpresa de mal gusto conocer la personalidad de Laura, yo nunca me imaginé, en un principio yo había escuchado que me quería, que me admiraba, que me apoyaba en todos los sentidos, y de repente todo lo contrario, la verdad me sorprendió muchísimo”, manifestó.

Finalmente, Montero recalcó que pese a haber limado asperezas con Bozzo, no desea tener trato con ella.

“Yo le sigo recibiendo sus disculpas y ya que Dios la bendiga, pero es una persona que sencillamente no me gustaría volver a toparme con ella”, puntualizó.