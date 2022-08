Landa de Matamoros, 9 Agosto 2022.- El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, entregó la Casa de Justicia de Landa de Matamoros, con lo que refrenda el respaldo de su gobierno para garantizar la justicia y seguridad en el Estado.

Mediante este tipo de acciones, se brindará legalidad a 16 mil habitantes beneficiados, haciendo valer el Estado de Derecho y promoviendo la paz en la región.

El nuevo recinto tuvo una inversión de 9.1 millones de pesos y cuenta con las instalaciones, el equipamiento y la tecnología necesarias para ofrecer una seguridad pública eficiente.

Indicó que de esta manera se garantiza también una respuesta más ágil por parte de los elementos policiacos, al referir que el lugar mantendrá coordinación en tiempo real con los municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Arroyo Seco.

“Lo que tenemos que defender en Querétaro son nuestros valores (…), tenemos que buscar que la gente viva en un lugar de paz, y cuando hablo de paz no hablo de la ausencia de guerra, hablo que las mujeres no tengan miedo, que los niños se sientan tranquilos jugando y que los papás cuando dejemos a nuestros niños sepamos que vivimos en una comunidad, en una unidad común en donde nos cuidamos unos a otros”, dijo.

El mandatario estatal refirió que el compromiso por salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias queretanas es permanente, por lo que el gobierno del estado continuará implementando programas y políticas públicas, que fortalezcan la impartición de justicia y, a su vez, garanticen una mayor eficiencia en los procesos.

“Entiendo que hay muchas necesidades (…), esa es mi chamba, escucharlo y hacerlo posible para ayudarlos, pero aquí solos no podemos, el gobierno solo no puede y la sociedad sola no puede, pero juntos no hay forma de que no podamos acabar con cualquier reto o que podamos cubrir cualquier desafío”, declaró.