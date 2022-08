Querétaro, 8 Ago 2022.- La diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, Martha Daniela Salgado Márquez, dijo no estar de acuerdo con la prohibición total de venta de alcohol en los estadios.



Esto, derivado de la propuesta de algunos legisladores locales, como Christian Orihuela Gómez, que pedían la eliminación de la comercialización de alcohol en eventos masivos y espectáculos deportivos.



Además, a nivel nacional Morena también habría propuesto en el Congreso de la Unión, una iniciativa para la prohibición de la venta de cerveza en estadios de fútbol, de béisbol y en espectáculos artísticos y culturales.



Salgado Márquez consideró que podría ser una buena medida; pero enfatizó que, a raíz de los hechos de violencia en el estadio Corregidora, “la lección ya está aprendida”, dijo.



“Claro que es necesario implementar acciones para que no se repitan los mismos sucesos que pasaron el 5 de marzo; pero, creo que la lección está aprendida, hay que tomar medidas con las autoridades correspondientes. Es una buena iniciativa a nivel federal”, reconoció.



Sin embargo, Salgado Márquez expresó que un control en la venta de bebidas alcohólicas sería suficiente para mitigar los riesgos de conatos de bronca o violencia; así como el consumo de alcohol en menores de edad.



“Una cosa es poner límites. Y creo que, con un control de la venta, se podría llegar a este punto de seguridad. Recordemos que también es un ingreso importante para las familias este tipo de comercio; siempre y cuando se cumplan con las reglas, no venta a menores de edad, o poner un límite de venta”, reflexionó.



Ante la propuesta de Morena a nivel nacional y en el estado, Martha Daniela Salgado señaló que la propuesta no considera el impacto negativo que tendrían las familias que se dedican a la comercialización de bebidas alcohólicas en eventos.



“No considero la prohibición total de la venta de alcohol. Creo que es inviable, no está viendo el diputado cómo podría afectar la economía de estas familias que se dedican a este tipo de comercio”, finalizó.