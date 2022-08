El cantante Cristian Castro regresó a México para ofrecer una presentación en un antro de Cuernavaca Morelos resguardado por un grupo de personas que cuidaban de su seguridad.

Al final del show, el intérprete charló con la prensa y sin dudarlo reveló el motivo que lo hizo dejar su país natal a pesar del gran cariño que siempre dice tenerle.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas 3 veces, me bajaron del coche y luego se metieron a mi casa 8 chavos, ¿por qué más me voy a ir?, ¿cómo los voy a dejar?, no hombre, este país es lo más lindo del mundo, ustedes no se dan cuenta, pero sí lo es, y yo me doy cuenta desde fuera. Me robaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj, te digo que se metieron a mi casa y bueno, yo sí me asusto”, explicó el artista.

Por otra parte, Cristian se pronunció sobre los constantes cambios de looks en su cabello, así como la idea de su madre, la actriz Verónica Castro, de dejarse el pelo con canas.

“Sí, ya me estoy quedando hasta sin cabello, pero allá abajo no. Allá abajo también me lo pinto […] estamos así remandados con los colores, pero no, y la veo preciosa, creo que le va bien el papel de canosa, como de adulta, hasta viejita, como que me está gustando. Agradecido que está trabajando, que tiene ganas, ahorita ya le ofrecí que se viniera a vivir conmigo”, dijo con una sonrisa.

Al respecto de la relación que mantiene con su hija menor, Rafaela, quien trascendió no asistió a la celebración de cumpleaños que él le preparó en un hotel de Montevideo, capital de Uruguay, Castro explicó:

“Con mi hija, no pues algunos permisos creo que de Colombia no pudo salir o no sé qué pasó, ni modo, yo había comprado todo, yo tenía la fiesta lista, y no pude, pero pues siempre la quiero ver”.

Finalmente, y pese a ser un padre ausente con sus hijos, Cristian no descartó volver a convertirse en padre el próximo año. “Quisiera, ¿ustedes me ven de todavía papá?, yo quiero uno para el 2023 como Brad Pitt, conejo y como Johnny Depp que también es conejo”, manifestó.