La artista Mariana Echeverría recientemente informó que fue víctima de robo en su domicilio ubicado en la Ciudad de México donde se llevaron diversos objetos de valor, esto luego de que la presentadora ni su esposo estuvieran en casa.

Tras el incidente, Echeverría decidió levantar la denuncia con las autoridades correspondientes de manera inmediata; sin embargo, confesó que no ha sido nada fácil pedir justicia.

“¡Qué desgastante proceso!, Ministerio Público, peritos, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, investiga, facturas de lo que te robaron, un trámite bien desgastante, o sea todavía aparte de que roban. Estoy cansada, estoy un poco harta, pero lo tengo que seguir haciendo, no me voy a quedar callada y voy a levantar la voz hasta donde yo pueda, sin poner en riesgo a mi familia”, dijo la también actriz en entrevista para el programa Hoy.

Al ser cuestionada sobre si considera que la seguridad del lugar donde vive pudo estar involucrada en el robo, Mariana comentó: ¨Sí, la verdad es que no puedo como señalar a alguien de ‘tú eres el culpable’, eso ya le toca a la policía, pues todo apunta a que la seguridad no cumplió los protocolos que deberían, de acceso a coches que no tenían que estar ahí, como esta camioneta que entró, a que no hubo ese rondín de vigilancia, ¿por qué estuvo tanto tiempo ahí?”.

Posteriormente, la mujer del futbolista Óscar Jiménez negó que los amantes de lo ajeno hayan hurtado casi medio millón de pesos en efectivo de su domicilio.

“Dijeron una cantidad que eran 400 mil pesos en efectivo, lo cual no era cierto, sino que la suma de todas las cosas materiales subía un poquito más de los 400 mil, pero en efectivo no era esa cantidad, o sea, en la caja fuerte había anillos, relojes importantes para nosotros”, detalló.

Por último, Mariana se sinceró y manifestó no sentirse tranquila en su hogar tras lo ocurrido. “Te roban tu tranquilidad, tu paz, tu todo, llevo sin dormir una semana, de escuchar un ruidito y (salto) y a mirar las cámaras, y esa tranquilidad que tú tenías de llegar a tu casa, a tu centro, a tu zona de paz ya no existe. Cambie cerraduras, puse alarmas, que es lo que yo recomiendo que hagan antes de que les pase”.