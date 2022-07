La actriz Bárbara Mori se reencontró con la prensa durante la develación de placa por el fin de temporada de la puesta en escena 7 años.

La artista y su novio Fernando Rovzar fungieron como padrinos de este magno evento; no obstante, durante su charla con los reporteros, Bárbara confesó su deseo de volver a los escenarios teatrales.

“Me gustaría, hace muchísimo no hago teatro y me encantaría, pero ahorita estamos haciendo otros proyectos, yo creo que más adelante”, expresó.

Y a pesar de que Mori cobró gran fama a nivel artístico tras sus protagónicos en melodramas como Rubi y Mirada de Mujer, la intérprete reveló la razón por la que no realiza otro proyecto de este tipo.

“No sé, telenovela no sé, pero estoy ahorita preparando una serie, estoy muy contenta. Es que las historias que me han ofrecido hasta ahorita no me atraen”, explicó Bárbara a los reporteros.

Al respecto de los temas que la animarían a volver a los sets de grabación, la actriz comentó: “Lo que busco es contar historias que toquen fibras buenas, que creo que hacen mucha falta ahorita en la humanidad, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo tan difíciles, se necesita mucha compasión, amor, mucha empatía y razonar y reflexionar acerca de quiénes somos como humanos, y creo que ese es el tipo de historias que quisiera”.

Finalmente, Bárbara Mori confesó que la película donde relatará su infancia y la relación que mantuvo con su padre no ha iniciado rodaje debido a que le negaron un crédito.

“Todavía no está porque la metí a EFICINE y me negaron de EFICINE 2 veces, […] de pronto no te dicen (los motivos), entonces estamos esperando el dictamen”, detalló.