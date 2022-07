La familia Dossetti se encuentra viviendo un verdadero drama tras filtrarse el video en donde presuntamente José intenta estrangular a su hermana Mónica, quien es reconocida en el medio artístico por su participación en distintas telenovelas durante los años 90 y principios de los 2000.

Ante esta acción, las autoridades le prohibieron a José Dossetti acercarse a la actriz en 60 días, por lo que ahora su hermana Alejandra confesó al programa Sale el Sol, que Mónica se encuentra sufriendo por esta situación.

“Ella es muy feliz como está, está muy contenta, nada más que ahorita está tristona porque no la dejan ver a José […] ella me dijo ahorita otra vez ‘¿cuándo va a venir Pepe?’, le digo que no puede venir acá, que hay que esperarse un rato a que la fiscalía nos dé permiso”, comentó la familiar del productor y la artista.

Posteriormente, Alejandra explicó que su familia sí pensó en llevar a la intérprete a una casa de asistencia, pero las condiciones que les indicaron en el lugar no les convencieron, sobre todo por lo que iba a sufrir Mónica.

“Sinceramente meterla a una casa de reposo… sentí horrible cuando la psicóloga de la casa de reposo me dijo ‘sí puedes traerla, sí tengo lugar, pero solamente la recibo con tres cambios de ropa, sus pañales y sus medicamentos, no puede traer más nada’, y entonces ahí sientes horrible porque mi hermana tiene sus cosas que no quiere dejar, y que nunca le hemos quitado, precisamente por eso mi hermano le armó toda su casa bien bonita y le puso todas sus cosas, porque ella es feliz con todo eso”, detalló.

Finalmente, Alejandra Dossetti externó su beneplácito al conocer que el artista conocido como Huicho Domínguez desea unir a diversos compañeros para ayudar a Mónica.

“¡Ojalá!, ¡qué padre estaría que Carlos Bonavides pudiera hacer algo!, Dios quiera y que se pudiera porque sí es una gran ayuda”, manifestó.