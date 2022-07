Alejandro Speitzer reapareció en el Aeropuerto de la Ciudad de México tras los rumores de que ya estaría saliendo con otra chica luego de su posible rompimiento con Shannon De Lima.

Las especulaciones de la vida amorosa del actor comenzaron después de que el mismo compartiera en redes sociales una fotografía con su supuesta nueva conquista.

A pesar de que en las últimas horas la usuaria de TikTok, @isabellasg3, aseguró que la nueva novia del artista es Ana María Vallarta, quien es originaria de Cuernavaca y recién graduada de la carrera de Psicología, Alex se mostró renuente con la prensa al ser cuestionado sobre el tema.

Mientras los periodistas le preguntaban si el motivo de su viaje era por trabajo, el protagonista de la trama “Oscuro deseo” únicamente respondió: “No, no, me voy a estudiar… a Madrid… [actuación] justo”.

Sin embargo, cuando llegaron las interrogantes sobre las especulaciones que apuntan a que el actor ya no mantiene una relación sentimental con De Lima y ahora goza de las mieles de un nuevo amor con otra joven, Speitzer dijo: “No, la verdad que no (he escuchado nada)”.

Sin embargo, el momento más álgido de la entrevista se suscitó cuando un reportero le cuestionó si estaba soltero, palabra que al parecer incomodó al actor, pues inmediatamente replicó: “Nunca he platicado nada con ustedes personal, no los conozco, así que… no diré más”.

Finalmente, mientras los reporteros le comentaban que tenía la oportunidad de aclarar si esta información es falsa, Alejandro aprovechó el momento para despedirse y solo decir: “Estoy bien, gracias”.

En mayo pasado, el actor se dejó ver junto a la ex de Marc Anthony en los Premios Platino y juntos confirmaron su noviazgo para la revista ¡Hola!; sin embargo, en las últimas semanas la pareja no ha publicado nada sobre su relación, apuntando a una separación definitiva.

Esta versión se hizo más fuerte, luego de que el intérprete subió una imagen en Instagram en la que se muestra acompañado de una mujer a bordo de un barco en Acapulco; además de colocar una serie de fotos en donde se podía ver a la misteriosa chica, quien presuntamente se trata de Vallarta, incluso existe una instantánea donde aparece la joven enjuagándose con una regadera.