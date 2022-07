Rosalba Ruiz lamenta descontento de delegados en San Juan del Río

San Juan del Río, 14 julio 2022.- La secretaria de Desarrollo Social, Rosalba Ruiz Ramos, dijo estar a favor de la libre expresión, después de las inconformidades al trabajo que viene desarrollando en las comunidades de San Juan del Río.

“Reconozco la libertad de expresión, seguramente ellos tienen motivos que yo desconozco por que no se han acercado a mí para decirme cuál fue la inconformidad, no es fácil estar en un cargo así y más cuando traes alterones de gente, pero yo jamás he tenido un trato tal como lo dicen”, resaltó.

La titular lamentó el desacuerdo de las autoridades auxiliares en cuanto a su desempeño, al afirmar que su carrera es intachable al ocupar diversos cargos, en los que se requiere tener carácter y valor.

“Cualquier servidor público está expuesto a esto, debemos saber cómo vamos a capotear estas cosas, a mí me avala mi trabajo, debes ser como el elefante tener la piel gruesa y rugosa para que no te permee lo que te digan los demás”, expresó.

Indicó que sí ha tenido acercamientos con los delegados y delegadas que la señalaron, al referir que la Secretaría de Desarrollo Social trabaja diario para el beneficio de todas las familias sanjuanenses, como es el programa “Sonrisas”.

“Si me he parado en varios momentos, cuando alguna vez me lo han pedido, me extraña de la comunidad de Santa Matilde porque hasta me invitaron a coronar en sus fiestas patronales, no entiendo lo que sucedió, pero sí le diría a la delegada que se acerque conmigo a que me diga cuál es el tema”, afirmó.

Dijo desconocer sobre la reunión que se tuvo entre autoridades municipales y autoridades auxiliares, al referir que no ha tenido ningún tipo de acercamientos con nadie de la administración del presidente Roberto Cabrera.