La cantante María José reaccionó a la polémica que provocó Lolita Cortés cuando mencionó que la intérprete de “Prefiero ser su amante” era la única talentosa que había formado parte del grupo Kabah, lo que provocó el enojo de ‘Apio’ Quijano quien de inmediato explotó contra la jueza de La Academia.

Lola criticó a los alumnos del mencionado reality por haber interpretado la canción ‘Vive’ de muy mala manera según su opinión, y es que para ella, un tema de esa agrupación no es muy difícil de interpretar.

“Vamos empezando porque es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José… Kabah, eso es todo, o sea no estamos hablando de ‘no no no, espérate, Queen’, ‘no no no, espérate, Journey’, no señores, Kabah… empezamos a oír la canción de Kabah, nada”, dijo Lola en un concierto de La Academia.

Por lo que ahora, la intérprete de 46 años se mantuvo fiel a su estilo y sin querer entrar en controversia durante su charla con un reportero del programa Venga la Alegría, ‘La Josa’ únicamente respondió con una gran sonrisa: “Que gracias… Gracias Lolita”.

Acto seguido, María explicó: “pero no, no me gusta entrar en chismes, la verdad es que amo a los Kabah, amo a Lolita, amo a todos mis compañeros de La Academia, a todos absolutamente, los quiero muchísimo y yo tengo un gran cariño con todos mis compañeros, entonces ya que se metan en chismes ellos, yo no, yo nada más los veo”.

Como se recordará, Apio empleó sus historias de Instagram para externar su descontento con Lola echándole en cara que su carrera no ha sido la mejor.

“Kabah, como lo dices despectivamente, lleva 30 años de carrera y, bien que mal, tenemos éxitos de muchos años. Yo no me voy a meter con tu carrera porque bueno, hay mucho qué decir… no, más bien, no hay tanto que decir. Una mujer de musicales del 90, donde desapareciste. Nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92, acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás”, dijo Quijano en ese momento.