Querétaro, 8 Jul 2022.-La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) no puede atraer el caso del menor que sufrió quemaduras por parte de dos compañeros en la telesecundaria Josefa Vergara, ubicada en El Salitre.

Esto luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planteó que si es necesario pedirá a la FGR que atraiga dicho caso.

En ese sentido, explicó que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla ningún supuesto para que la Federación pueda atraer este caso.

Además, recalcó que a nivel federal no hay justicia especializada para adolescentes, ni tampoco fiscales, jueces y juzgados especializados en esta materia.

Añadió que por Ley Nacional, los Poderes Judiciales locales conocen las conductas de los adolescentes, incluidas las de fuero federal.

“Que la Federación pueda atraer el caso yo no sé cómo, son temas procesales jurídicos, no solamente de llevar un caso a otra competencia; eso no es posible”, recalcó.