El youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”, sigue manifestando su apoyo y respaldo a Cynthia Klitbo luego de que en días pasados la actriz decidiera denunciar a su ex, Juan Vidal, por violencia psicológica.

Declarando su descontento contra el actor dominicano radicado en México, Ordaz aprovechó su más reciente encuentro con la prensa para enviarle un fuerte mensaje a Vidal.

“Bienvenidos todos los extranjeros que vienen a nuestro país a hacer cosas hermosas, pero que se vengan a ching$%&, los extranjeros o también los mexicanos que se pasen de &%$#* con las mujeres, si te pasas de &%$#* con las mujeres o si me piden ayuda lo voy a hacer, y si lo hice con personas desconocidas, con muchísimo más razón voy a mandar a ching$%& a quien se meta con Cynthia. Yo se lo dije ‘como quieras lo arreglamos’, porque también tengo $%&” para darle unos madraz&%”, expresó Rey Grupero.

De la misma manera, Luis Alberto brindó detalles de uno de los momentos en que presuntamente Juan humilló a Cynthia durante una reunión.

“Le hace un destello enfrente de sus amigos llamándola lesbiana, porque ella es mucho de besar y abrazar a sus amigas, ‘eres una lesbiana’, se fue a su recámara y se encerró, y ella ‘oye vente para acá, estamos cotorreando’, y ya cuando se le pasaba el enojo ‘oye, hay que marcarle a tal productora porque quiero que me recomiendes’, entonces utilizó los contactos de Cynthia para subir”, relató Rey Grupero.

Posteriormente, el influencer aseguró que la hija de la actriz fue la que abrió los ojos a la reconocida intérprete de telenovelas sobre cómo era Vidal.

“Luego también me dijo ‘¿sabes por qué lo terminé?, porque vi que Elisa ya no lo quería’. Elisa es una niña muy inteligente para la edad que tiene, muy estudiada, y le dijo ‘ya no me gusta, ya no lo vibro bien’, y cuando un hijo te dice eso automáticamente es un foco rojo para quitarte de ahí”, relató.

Finalmente, Luis Alberto Ordaz dijo que Juan Vidal no ha podido ser notificado de la denuncia que entabló Klitbo en su contra debido a que sigue en el reality La Casa de los Famosos, por lo que espera que al salir se lleve la sorpresa de la decisión que tomó la actriz.