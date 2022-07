Livia Brito responde a las acusaciones de secuestro contra su novio

La actriz Livia Brito rompió el silencio luego de que su entrenador y pareja sentimental Mariano Martínez fue denunciado legalmente por presunto secuestro, tortura y amenazas.

Luego de que Enrique, ‘Kike’, Hernández, quien se presenta como estilista, empleó las redes sociales y contactó a algunos medios de comunicación para brindar su testimonio sobre el supuesto ilícito, la cubana tomó su cuenta de Instagram para brindar su postura al respecto.

“Estoy haciendo este video porque están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando, justamente voy a empezar a checar qué está sucediendo”, inició su mensaje Brito.

Posteriormente, Livia recalcó que nunca ha tenido algún tipo de contacto o relación con Enrique, además de asegurar que esta persona se está colgando de su fama para darse a conocer en el medio artístico.

“Lo que sí les puedo decir es que yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre, para hacerse fama. No es mi stylits, nunca lo contraté, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por Instagram, nunca crucé palabra con él, ni en las redes sociales ni en vivo, no sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando, nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso”, manifestó.

Finalmente, la intérprete hizo un llamado a la prensa para que no la sigan relacionando con Hernández. “Entonces le pido a los medios de comunicación que me saquen de este problema”.

Cabe señalar que en el video la actriz colocó una leyenda que dice lo siguiente: “Usar el nombre de una persona pública para hacer esta clase de declaraciones y mentir para generar contenido y tener pantalla es un delito”.

A pesar de que Livia ya se pronunció al respecto de esta situación, por el momento su novio de más de 3 años continúa sin brindar su versión de los actos que se le acusan.