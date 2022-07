Eugenio Derbez ha vuelto a colocarse en la mira pública por su vida sentimental luego de haber trascendido que el productor ya tiene un nuevo romance y en breve se separaría de su esposa Alessandra Rosaldo.

Sin embargo, el artista de 60 años decidió no hacer frente a las especulaciones y conmemorar una fecha muy especial, pues este jueves Eugenio y Alessandra celebran su décimo aniversario de bodas.

“10 años después, con el compromiso de tener luz y agua en nuestro hogar. Pero sobre todo, con el compromiso de seguir dibujando una sonrisa en tu cara. Te amo @alexrosaldo ️”, escribió Eugenio junto al video del día de su boda.

Por su parte, la vocalista de Sentidos Opuestos respondió al amoroso mensaje expresando: “Te amooooo, príncipe de mi cuento You take my breath away! (¡Me quitas el aliento!). Felices primeros 10 años de casados ”.

A su vez, en su cuenta de Instagram Ale agregó un video con diversos momentos donde aparecen juntos comentando: “Los 10 años más felices de mi vida, ¡feliz aniversario amor mío @ederbez! 10 años y contando… Contando risas, triunfos, increíbles experiencias, buenos y no tan buenos momentos, desafíos, aprendizajes, bendiciones, inolvidables momentos, grandes historias, amor, ¡mucho amor!”.

De esta forma, la pareja desmiente cualquier especulación sobre su relación sentimental, luego de que la astróloga Mhoni Vidente aseguró que su separación era un hecho, sobre todo porque el mexicano ya tendría una nueva dueña.

“Ya varios programas sacaron a relucir que no están viviendo en el mismo lugar y que, con la carta de los amantes, a Eugenio Derbez lo visualizo saliendo con alguien más”, señaló la vidente.

Al respecto de la supuesta tercera en discordia, Mhoni dijo: “Lo tengo que comentar, yo lo visualizo saliendo con alguien allá en Estados Unidos, que se ha tardado porque siempre corta y rompe, siempre ha sido una persona muy volátil en el amor”.